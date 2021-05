Arturo Valls sorprende a sus seguidores al reaparecer con un llamativo cambio físico

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa. De la misma manera que, en algunas ocasiones, las llamativas personalidades de los participantes suelen regalar momentos muy divertidos a los espectadores.

Gracias a este concurso Arturo Valls se ha convertido en un rostro habitual de Antena 3. A raíz de esto, su carrera no ha dejado de crecer dentro de la cadena. El comunicador se ha puesto al frente de multitud de formatos, entre los que destaca 'Splash! Famosos al agua', 'Me resbala', 'Los viernes al show', 'Me cambio de década', 'Ninja Warrior', 'Por el mundo a los 80', 'Improvisando' o 'Mask singer', formato en el que continúa trabajando actualmente y que dará comienzo a su segunda temporada la semana que viene.

En plena promoción de la segunda temporada del programa de las máscaras, el conductor del concurso de Antena 3 ha decidido apostar por un radical cambio de look. Valls ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una imagen en la que aparece con el pelo teñido de rosa. "El hermano de mayor de los Javis muy pronto en 'Ahora Caigo', o no", bromeaba el presentador, comparándose con Javier Calvo, investigador de 'Mask Singer' que también se tiñó el pelo de rosa.

Asimismo, el comunicador subió la misma imagen en las historias de la misma red social y escribió 'Espinete'. Como ya es habitual en el presentador y como lleva haciendo durante una década en 'Ahora Caigo', quiso hacer algunos chistes malos para sus espectadores, riéndose de él mismo por el nuevo color de su pelo. Esta vez, Valls se ha comparado con Espinete, hora es rosa como Espinete, un personaje infantil de los años 80 que aparecía en 'Barrio Sésamo'.









La reacción de sus seguidores

Nada más ver la imagen, las reacciones de sus seguidores no han tardado en salir. Muchos han declarado lo mucho que les gusta cómo le queda el nuevo peinado al presentador, mientras que otros han pasado directamente a las bromas y a mofarse del nuevo color de pelo por el que se ha decantado Valls.

"Me encanta! Te lo podrías dejar un tiempo!", "Cuenta la verdad tenías habre y te has metido en la máquina de hacer algodones de azúcar", "Te resalta los ojos...muy acertado", "Pareces el troll de pelo rosa", "Unos zapatos rosas... y lo bordas", "Ahora desnudo eres como un muffins de chicle con chorizo", "TRUNKS, Dragon Ball Z... revienta a Feezer" o "Eres un crack Arturo. Me encantas", decían.