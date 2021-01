Arturo Valls hace lo nunca visto en '¡Ahora caigo!' con una concursante: "No voy a poder"

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa, lo que sucedió este miércoles.

En esta ocasión, fue una concursante quien regaló un llamativo momento al público, lo que fue potenciado por la reacción del presentador. Arturo Valls dejó a los espectadores de '¡Ahora caigo!' completamente atónitos al hacer lo nunca visto con una concursante: el conductor del espacio eliminó a una concursante antes de comenzar.

"Vengo de maquillaje y peluquería que, por cierto, ha sido hoy el cumpleaños de una de ellas y estaba lavándome el pelo y me preguntó si me ponía champú al huevo, y yo le he contestado que, de momento, solo en la cabeza", contó Valls para comenzar el espacio con uno de sus habituales chistes.

Fue entonces cuando una concursante llamó su atención por su escandalosa carcajada. La joven comenzó a reírse muy alto y de manera descontrolada del chiste del presentador, convirtiéndose así en el centro de todas las miradas, del público, el resto de concursantes y el presentador.

"Oponente número 8, no sé si voy a poder con esta risa...", comenzó diciendo, dejando claro que su llamativa risa podría desconcentrarle a lo largo del programa. No obstante, a pesar de su advertencia, la mujer continuaba riéndose sin poder parar.

La llamativa reacción de Arturo Valls

"A ver si podemos hacer algo con la 8, Álex", pidió Valls al equipo del espacio de Antena 3. Ante su petición, el programa actuó de manera inmediata y abrió la trampilla, sin avisar, para deshacerse de la participante, eliminándola del concurso.

"¿Tenemos alguna oponente que te sobre?", preguntó el comunicador. Acto seguido, apareció Nieves subiendo por las escaleras, quien se posicionó sobre la trampilla número 8 para sustituir a la joven eliminada. "Arreglado, ahí está, mucho mejor que esa risa nerviosa...", sentenció Valls para dar paso a la primera prueba del concurso.

Esta decisión del presentador dejó a todos los participantes sorprendidos y sin saber qué hacer, ya que la mayoría no sabían si se trataba de una broma. No obstante, Nieves ocupó la trampilla 8 hasta el final del programa, ya que tampoco fue elegida por la concursante que se encontraba en el centro para el duelo.