El arriesgado discurso de un invitado obliga a 'Ya es mediodía' a cortarle en directo: "No lo voy a permitir"

‘Ya es mediodía’ ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco un día más. Actualmente, Marc Calderó se encuentra al frente del espacio en sustitución de Sonsoles Ónega, dado que la presentadora se ha tomado unos días de vacaciones y también ha sido relevada en ‘Ya son las ocho’ por Verónica Dulanto. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus por la variante ómicron, el programa ha dedicado parte del espacio al caso de la mujer que se llevó a sus dos hijos de 14 y 12 años, el pasado 16 de diciembre, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Para ampliar esta información, el equipo de ‘Ya es mediodía’ ha realizado una conexión en directo con Borja Gómez, el abogado de la madre de los niños. Este miércoles, la mujer volvió a ser noticia al entregarse a la justicia y al devolver a los jóvenes al haber sido denunciada por el padre por sustracción de menores. Tal y como se ha informado del caso, la madre no quería que sus hijos se vacunasen contra el coronavirus, por lo que quiso alejarlos del padre para que no se llevase a cabo.

David Cantero, obligado a disculparse por el error de 'Informativos Telecinco' en directo: "Este lío" David Cantero vivió un incómodo momento en 'Informativos Telecinco' por los fallos del directo y no dudó en pedir perdón a la audiencia Mabel Velasco 07 ene 2022 - 10:54

"Los niños están perfectamente bien, nunca han estado mal. Le recomendé a Cristina [la madre] que fuese directamente al juzgado con los dos niños, que no fuese a la comisaría porque la iban a detener y a meter en un calabozo. Cristina no se encuentra bien de salud. Toda esta presión la ha somatizado", comenzaba defendiendo el letrado a su clienta para responder a las cuestiones de Marc Calderó.

"Usted dice que los niños están de maravilla. Me resulta difícil de creer que un niño esté de maravilla cuando está secuestrado", señalaba entonces Carlos Cuesta, al no haberle convencido las palabras del abogado. "Usted mismo hace las preguntas y usted se las responde ¿Es omnipresente y ha visto lo que ha pasado con los niños y con Cristina? Yo no lo sé, no he estado ahí. Si lo sabe, ocupe usted mi lugar", contestaba el entrevistado a la defensiva.





"Por favor, abogado, le pido que ahí no entremos"



Gómez quiso dejar claro el motivo por el que Cristina tomó la decisión de llevarse a sus hijos con la intención de que fuese comprendida. El abogado insistió en que ella solo quería "evitar que fuesen inoculados por unas vacunas que tienen óxido grafeno y que están causando miocarditis". Esas declaraciones dejaron totalmente descolocado al conductor del espacio de Telecinco, quien no dudó en cortar en seco al invitado y frenar el discurso antes de que se convirtiera en un debate sobre la efectividad de la vacuna.

"Abogado, abogado, perdón. Donde no quiero entrar en este programa es en el debate sobre las vacunas, ya se lo digo, abogado", le frenaba Calderó al abogado. "Le agradezco de verdad que esté aquí, pero yo no quiero entrar en si las vacunas son buenas o malas. De verdad se lo digo, la ciencia lo ha demostrado", señalaba al periodista, mostrándose en contra la opinión del letrado. “Por favor, abogado, le pido que ahí no entremos. Por favor”, zanjaba el presentador.

Tras dejar clara su postura, el presentador continuó con el programa con total normalidad para desviar la atención de la cuestión que el abogado había puesto sobre la mesa. Para ello, Calderó dio la palabra a Cristina Cifuentes. Una vez finalizada la conexión con el abogado, el periodista quiso mandar a los espectadores un importante mensaje sobre la importancia de las vacunas contra la covid-19: "Importante, ya que estamos hablando de este tema, quiero decirlo. La vacuna funciona y es importante vacunarnos".