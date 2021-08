Anuncia su fichaje por 'La Hora de la 1' y TVE se apresura a desmentirlo: tras un aluvión de críticas

Un mes después de que se diera a conocer la salida de Mónica López como presentadora de 'La Hora de La 1', ya se conoce quién será su sustituta. La hasta ahora presentadora de informativos de fin de semana de TelemadridSilvia Intxaurrondo conducirá el programa de las mañanas de TVE, según han informado a EFE fuentes de la negociación.

De la misma manera, se han ido confirmando nuevas incorporaciones y cambios en el formato. Uno de los primeros colaboradores en afirmar que formaría parte del equipo del programa fue el psicólogo Rafael Santandreu, quien dio la noticia a través de sus redes sociales: "Estoy supercontento porque desde el lunes estaré en Madrid, en TVE, haciendo una sección de psicología".

Sin embargo, esta noticia no pareció gustar a la audiencia de la cadena pública, quienes no tardaron en reaccionar. Esto se debe a que Santandreu ha protagonizado varias polémicas que fueron muy criticadas, por lo que a los espectadores de 'La Hora de La 1' no les pareció bien que el psicólogo contase con su propia sección en el espacio.

Dado el revuelo causado por el anuncio de este fichaje, la corporación no ha tardado en reaccionar y ha desmentido esta información a Bluper. "Ni está ni se le espera en RTVE", aseguraba el ente público en el mencionado medio, dejando claro que no se ha contado con el psicólogo en ningún momento ni se ha querido que formase parte del equipo. Es por esto por lo que la noticia que dio Santandreu en sus cuentas personales de Instagram y Facebook ha resultado ser falsa.

Todas las críticas que recibió la cadena pública por este supuesto fichaje se debe principalmente al revuelo que causó Santandreu con su opinión sobre la depresión en 2018. "La depresión, por ejemplo, te la provocas tú con tu diálogo interno, aunque no te des cuenta. Cuesta mucho deprimirse: solo si te esfuerzas mucho lo conseguirás", sentenció en una entrevista para 'El Mundo'.









"Una vergüenza"

De la misma manera, el psicólogo también estuvo en el punto de mira por haber tratado a Paz Padilla, a quien también se le bombardeó por defender la pseudociencia y la biodescodificación. Es por esto por lo que los espectadores no daban crédito ante la noticia que ha resultado ser falsa y se quejaban de que TVE diese voz a este personaje, quien también fue muy criticado por pedir perdón para Adolf Hitler: "Hitler era una persona a la que tenemos que tener aceptación completamente incondicional y lanzarle amor".

"La televisión pública dando una sección a Rafael Santandreu, gurú de la psicología positiva que dice que la depresión te la provocas tú. Todo correcto" o "Ahora, Rafael Santandreu cobrará del dinero de todos como colaborador de TVE para soltar barbaridades como ésta. Una vergüenza", se quejaban los usuarios de Twitter.

