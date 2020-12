Àngel Llàcer sorprende a Cristina Pardo y se rinde ante esta política: "Quiero saber qué hay en su cabeza"

El pasado domingo, Àngel Llàcer visitó 'Liarla Pardo' para ser entrevistado por Cristina Pardo y analizar la actualidad política. El actor ha sido invitado al espacio para promocionar la vuelta de 'La jaula de las locas', musical que dirige con Manu Guix, y el regreso de 'Tu cara me suena', dado que el espacio ha logrado retomar las grabaciones tras el parón por la pandemia y emitirse los viernes hasta que pueda volver a ocupar su espacio en la parrilla de los domingos.

La obra del entrevistado narra la historia de amor entre dos jóvenes cuyas ideas políticas se enfrentan: ella, hija de un diputado ultraconservador, y él, hijo de una pareja homosexual. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esto es que muchos espectadores han reconocido un parecido físico entre el diputado ficticio y Santiago Abascal: "A mi me da igual que se parezca a Abascal o no, lo decidieron las chicas de caracterización y la gente se ríe", aseguró Llàcer.

Como consecuencia del componente social y político de su obra, Pardo se interesó por su opinión al respecto: "Puedo llegar a entender que una persona sin ningún tipo de cultura y sin ninguna educación pueda entender, porque vive aislada no sé donde, que esto sea una enfermedad y que se pueda curar. Pero una persona que vive el día a día, que consume la prensa, ve la televisión, ve series y se relaciona con gente normal, no entiendo de dónde sale esto", sentenció el entrevistado.

Tras reconocer que su obra "es un canto al amor" y " a quererse a uno mismo", el juez de 'Tu cara me suena' reveló que Ada Colau se había emocionado al ver la obra. "Ella es lo que es e igual se sintió identificada", declaró.

A raíz de esto, el entrevistado confesó que siente una gran admiración por la alcaldesa de Barcelona: "A mí Ada Colau me fascina. Cómo ha ido cambiando y todo el viaje interno que ha hecho esta persona. Desde vestirse de superheroína para defender cosas a pactar con Manuel Valls. ¿Qué hay dentro de esa cabeza? Porque ella es lista. Algo hay y yo quiero saber qué es, porque a esa chica hace unos años le dicen que va a pactar con Manuel Valls y evidentemente dice que no".

'Liarla Pardo'

Su opinión sobre la gestión política ante la covid-19

"Yo valoro mucho a las personas trabajadoras. Y Ada Colau me gusta porque trabaja. Se la ve que trabaja, como tantos otros", añadió Llàcer, dejando claro que respeta mucho a la política.

Asimismo, el invitado se mojó y opinó sobre la gestión política ante la pandemia por coronavirus: "Igual no saben hacerlo mejor. Al final les damos como un nivel más elevado que nosotros y no lo son, y a veces bastante menos. Los que tenemos una vocación no somos políticos", concluyó tras asegurar que nadie nace queriendo dedicarse a la política.