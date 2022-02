Anabel Pantoja toma una drástica decisión sobre su futuro en 'Sálvame' tras su separación: "Está decidido"

Hace poco más de una semana, 'Viva la vida' confirmaba, en exclusiva, que Anabel Pantoja y Omar Sánchez se separaban, después de haberse dado el 'sí quiero' en la isla de La Graciosa escasos meses atrás. La noticia se venía rumoreando y el programa de Telecinco lo confirmó en la tarde del domingo 30 de enero. Un día más tarde, la propia Anabel volvía al plató de 'Sálvame' para explicar su versión de los hechos, dar nuevos detalles de la separación y explicar cómo se encontraba.

"Hay un momento en el que veo que no avanzo, cuando él vuelve de 'Supervivientes'. No es que se me quede pequeño, a lo mejor la que no he estado a la altura he sido yo", confesaba y añadía que podría "haber parado la boda" pero se casó porque "era real" y "quería salvarlo todo".

Anabel Pantoja anuncia que abandona 'Sálvame'

Sin embargo, este lunes, Anabel ha explicado, después de que en su propio programa se haya hablado, en diversas ocasiones, de supuestas infidelidades por su parte, hacia el que fuera su marido. La colaboradora ha abandonado el plató para "respirar" y Jorge Javier Vázquez le ha acompañado para ver qué ocurría. En ese momento, el presentador reconocía que no iba a ser una tarde fácil para Anabel y ella aseguraba que es "la última", anunciando de este modo que deja el programa.





Jorge Javier no podía creérselo y pedía a la sobrina de Isabel Pantoja que no tomara la decisión en caliente pero esta aseguraba: "Está decidido y hecho, como mi separación. Lo tenía ya pensado. Si esto se convierte en una cosa, en otra, yo me las piro. No es en caliente, lo tenía pensado". El presentador seguía mirándola sin entender nada.

"Yo entiendo que se hable, que soy pública, que tengo que dar explicaciones. No he podido ser más sincera y más honesta, pero como creo que no voy a poder soportar esto, antes de montar más pollos, prefiero irme a mi casa. La separación la viví con vosotros. Ahora os vais a enterar de mí por otra parte. Yo no voy a venir aquí a justificarme todos los días porque ya no me apetece", añadía Anabel, con total rotundidad.

"Mi separación no es un circo para mí", Anabel quiere abandonar @salvameoficial tras los rumores después de su separación de Omar Sánchez ?? https://t.co/BIR1MehOau — Telecinco (@telecincoes) February 7, 2022





La colaboradora aseguraba que "no puede con las injusticias que se están diciendo" y apuntaba "hay muchos contenidos así que yo me voy. Que hablen de Marta Riesco, del ‘penas’... No me interesa estar aquí, no me interesa por mi salud mental. He vuelto para intentar despejarme, para tener una rutina, porque viene bien el dinero. Pero me está superando esto". Tajante y convencida de su decisión, concluía diciendo: "Lo tengo decidido. Se acabó, no me compensa. Yo he venido aquí porque necesitaba que mi mente se despejara y porque necesito un dinerito al mes, pero esto no me compensa".