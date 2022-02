'Socialité' desvela los motivos reales por los que Anabel Pantoja y Omar Sánchez han acabado su relación

El pasado domingo, 'Viva la Vida' lanzaba la exclusiva. Anabel Pantoja y Omar Sánchez habían decidido terminar su relación. Según Matamoros, habrían terceras personas. No obstante, lo último que ha trascendido en el programa 'Socialité' es bien distinto. Tal y como informa el formato que presenta Patiño, la ruptura se habría producido porque discutían a diario y porque Omar quería tener hijos, pero Anabel no.

"Cada día había broncas. Eso lo sabe todo el mundo en Pozo Izquierdo. Omar es una persona a la que le gusta mucho la familia y llevaba mucho tiempo con la idea de ser padre y casi todas las peleas venían provocadas por el tema de los hijos", asegura el entorno familiar al medio anteriormente citado. Sobre esto, cabe recordar lo que Omar Sánchez le dijo a Anabel Pantoja en 'Supervivientes'. A su vuelta a España, Sánchez le dijo a la "sobrinísima" que se preparase porque iba a ir a por el niño algo que ella no recibió de buen agrado: "No, no, no...más adelante".





Esto ha provocado que ambos se estuvieran planteando futuros distintos y habría que sumar el hecho de que Anabel no caía demasiado bien en la familia de Omar. Respecto a lo que decía Matamoros de que hubiese una tercera persona, Anabel lo ha negado por activa y por pasiva. Pero lo que es verdad es que la pareja de Sánchez ha cambiado de amistades y eso ha provocado que su nuevo entorno haya contrastado mucho con el mundo de su marido.





Mientras, él opta por el silencio. "Buenas tardes, no voy a hablar, gracias" comentaba Omar Sánchez a unos periodistas en cuanto le preguntaban por su situación. En cuanto a Alexia Rivas, el surfero replicaba que: "Alexia es una amiga, igual que todas, ya está", dejando claro que no tiene ningún papel en esta ruptura.

Los planes que Anabel Pantoja le ha adelantado a Jorge Javier Vázquez tras su ruptura

Al hilo de estas últimas informaciones sobre la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, destaca también las palabras que trasladó la sobrina de la Pantoja en 'Sálvame'. Este lunes, ha hablado abiertamente de lo ocurrido y ha explicado las distintas etapas que ha atravesado en los últimos meses y que le han llevado a romper con Omar.

En primer lugar, Anabel ha confesado a Jorge Javier Vázquez que ha sido ella la que ha tomado la decisión. "No sé cómo le llega a Kiko Matamoros, pero sé que al ser público se puede filtrar", aseguraba y dejaba claro que iba a hablar de lo que "le ha pasado" a ella, y no en nombre de los dos.

"Hay un momento en el que veo que no avanzo, cuando él vuelve de 'Supervivientes'. No es que se me quede pequeño, a lo mejor la que no he estado a la altura he sido yo", comenzaba su relato en Telecinco. Respecto a su boda, Anabel reconoce que esa semana "fue una montaña rusa por muchas cosas. Hubo prohibiciones, malos entendidos, lo de mi abuela, la ausencia de Kiko, etc. Podía haber parado mi boda, pero me casé porque era real. Yo ahí quería salvarlo todo aunque no llegamos en plenitud a la boda".