Emma García corta 'Viva la Vida' para lanzarle un duro reproche a una colaboradora: "He echado en falta..."

'Viva la Vida', uno de los programas más destacados en la parrilla de Telecinco, regala toda clase de momentos. Divertidos, tristes... pero también tensos. Es lo que ha ocurrido este domingo. El último enfrentamiento, de hecho, ha involucrado a la presentadora, Emma García.

Mientras todos los colaboradores del formato hablaban sobre las declaraciones de Kiko Rivera sobre su hermana en la revista Lecturas, Arrabal quiso incidir en que la revista no había actuado del todo bien publicando esas declaraciones por ciertos detalles que trascendían a la opinión pública. Para abordar esta noticia, el programa también conectaba con Irene Rosales, mujer de Kiko, para lograr sacarle alguna declaración sobre este enfrentamiento.

"Ya sabéis que, de puertas para adentro, si algo me parece mal o me parece bien, se lo digo a él y le doy siempre mi opinión. Lo que pasa es que él es adulto", argumentaba Irene. Además, añadía que "no me ha parecido bien porque ha cometido el fallo de contar esas intimidades. Eso sí, no hay que machacarlo con ciertas palabras, con ciertos adjetivos", decía la nuera de Isabel Pantoja.





Su discurso no acababa ahí. "Es que no voy a entrar en un debate, yo ya he dicho lo que siento. Lo único que pienso es que mi marido ha hecho muy mal en decir eso, lo haya vivido o no, pero no voy a entrar. Simplemente, digo que la gente puede juzgar la entrevista, pero no poner ciertos calificativos a una persona".





Tras esta intervención, Emma García no ha desaprovechado la oportunidad para enviarle un duro reproche: "He echado en falta unas palabras de cariño a Isa Pantoja", dejando entrever también su opinión y postura sobre este tema.

El debate continuará ya que, de momento, ni Isa Pantoja ni su hermano, Kiko Rivera, han hecho por superar sus 'rencillas' y siguen enfrentados. Algo que, por otra parte, no es la primera vez que sucede.

¿Por qué José Antonio Avilés no ha estado en el plató de 'Viva la Vida'?

Al hilo de esta noticia, recordamos la ausencia de Avilés este sábado en 'Viva la Vida'. Este colaborador, uno de los más destacados del programa, no ha acudido a su cita habitual con la audiencia. Suele ser muy polémico siempre con sus palabras. De hecho, es frecuente observar cómo recibe llamadas de atención constantes de Emma García o sus sustitutas, Toñi Moreno y Sandra Barneda. Su ausencia ha llamado la atención porque no suele faltar y, por este motivo, Avilés se ha visto obligado a responder porque algún medio de comunicación publicaba que había sido despedido de manera fulminante del programa. Algo que ha resultado ser falso.

"Ante las numerosas especulaciones habidas en algunos 'medios' en estos últimos días, relativas a mi situación laboral como colaborador del programa 'Viva la Vida', de Telecinco, tengo que deciros, aunque a muchos os fastidie por lo que veo, que continúo en activo y posesión de mi puesto de trabajo, pero que dada mi situación de salud, debo estar algunos días en casita... Gracias", explicaba.

Según sus palabras, sería un problema de salud el que habría hecho imposible que José Antonio Avilés acudiese al plató de 'Viva la Vida'. Por lo tanto, no lo habrían despedido del formato.