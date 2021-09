Ana Rosa Quintana sale al paso en Telecinco tras sufrir un susto con un ser querido: "En estado gravísimo"

Ana Rosa Quintana, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', ha querido relatar este miércoles en el programa de Telecinco un duro momento que le ha tocado vivir en las últimas jornadas y que afecta de lleno a una de las personas más queridas por la reconocida periodista.

Con un tono marcado por la preocupación, el cariño y también la emoción del momento, Ana Rosa Quintana ha roto su silencio y ha explicado con todo detalle lo que ha ocurrido respecto a esta persona. Se trata de la reconocida artista Ainhoa Arteta, que en la actualidad está atravesando un delicado momento de salud.

En este sentido, Ana Rosa Quintana, con la que mantienen una relación de mucha amistad, ha querido tranquilizar a toda la audiencia explicando el estado de salud en el que se encuentra la cantante lírica, después de unos días en los que la preocupación ha invadido a todo el núcleo cercano a la artista, incluida la propia presentadora de Telecinco. La periodista ha confirmado que Arteta se ha sometido a una operación quirúrgica en la que se le han amputado dos falanges, después de haber estado "gravísima".









Con el rostro muy serio, Ana Rosa Quintana ha señalado que Ainhoa Arteta se encuentra recuperándose de la intervención quirúrgica en Bilbao. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha defendido que ella es una persona muy cercana a la cantante lírica, y que sabe que todo el revuelo que se ha generado sobre su estado de salud le están afectando de forma notable.

Ana Rosa Quintana habla sobre el estado de salud de Ainhoa Arteta

También, Ana Rosa Quintana ha confirmado que estuvo con ella en el Hospital de Sevilla "el día que le dieron el alta". Hasta el centro sanitario de la capital hispalense fue desplazada la cantante lírica en helicóptero "en estado gravísimo". Además Ana Rosa Quintana también ha querido reiterar que Arteta no ha sufrido ningún infarto. "Está sana, recuperada, que ha estado a punto de perder la vida y creo que lo ha estado llevando muy bien".

En cuanto a la amputación de las dos falanges, Ana Rosa ha querido relajar la información señalando que la artista no lleva mal y que incluso se ha enfrentado al tema con humor: "Lo lleva incluso con humor, nos ha dado una lección a todos".

EFE/Carlos de Saá









Por último ha querido dejar claro que de su boca no saldrá ningún comentario relacionado con su separación: "No voy a entrar en la cuestión de su separación. Si ella no ha hablado de su matrimonio, no seré yo quien hable".

Con estas palabras Ana Rosa Quintana ha querido echar un guante a Ainhoa Arteta en este momento duro desde la perspectiva profesional. La periodista no ha podido ocultar la emoción al hablar de su amiga, una de las personalidades más importantes de la música de nuestro país y que ha tenido la oportunidad de dar la vuelta al mundo conquistado al público con su voz.