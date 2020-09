Ana Rosa Quintana no se corta y opina sobre la Ley de Memoria Democrática: "Hay prioridades"

LaLey de Memoria Democráticaha vuelto a cobrar protagonismo en el plató de 'El Programa de Ana Rosa'. Actualmente, la polémica sobre los títulos nobiliarios del franquismo que tengan connotaciones políticas se han convertido en un tema fundamental en los debates entre los partidos. Es por ello por lo que Ana Rosa Quintana ha querido dar su opinión.

"En este momento los protagonistas de la Guerra Civil ya fallecieron y probablemente ya han fallecido los hijos de los protagonistas", ha apuntado la presentadora. "Hablemos de democracia", ha añadido Quintana después de mostrar su molestía al hablar de franquismo en la actualidad.

No obstante, algunos de los colaboradores de la mesa están de acuerdo con que se vuelva a hacer vigente esta ley. Ante sus reacciones, la presentadora se ha mostrado desconcertada: "Pero, ¿quién va a defender el franquismo después de 40 años de democracia?", ha preguntado. A lo que algunos de los tertulianos han respondido que podría ser el caso de Vox y de la asociación franquista.

Por su parte, Javier Ruíz considera necesaria esta ley de memoria democrática, ya que, aunque han pasado 40 años, "todavía hay gente que está buscando a sus familiares". "Eso es lo que hay que hacer, lo que había que haber hecho desde que se hizo la memoria histórica", ha respondido Quintana, al estar de acuerdo con el comentario de su compañero.

"No digo que esto no se haga, pero tenemos 50.000 muertos sobre la mesa y hay prioridades", ha opinado periodista. "¿Cuándo es el momento?", ha cuestionado el colaborador. "Cuando no tengamos una crisis", ha concluido muy rotundamente la presentadora.