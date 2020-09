Ana Rosa Quintana confiesa que fue presionada: "El PP, PSOE y Podemos me pidieron que no trajera a Inda"

Tras un tenso debate en la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana ha revelado que recibió presiones por parte de los partidos políticos. En todas las ocasiones, estos pedían que la presentadora no contase con Eduardo Inda en sus tertulias.

Los colaboradores estaban intercambiando sus opiniones sobre Bankia, las tarjetas black y las presiones entre políticos. Es por esto por lo que la periodista ha tomado la palabra y ha aprovechado para desvelar a sus espectadores uno de sus secretos mejor guardados.

"Inda lleva en esta mesa casi desde el principio del programa, llevará como 10 años aquí...", ha comenzado contando. "A mí me han pedido, directa o indirectamente, desde el PP, en su momento, que por favor no trajera a Inda", ha afirmado. Sin embargo, el Partido Popular no fue el único. "El PSOE lo ha hecho de otra manera y Podemos también", ha apuntado.

A raíz de esto, la comunicadora ha explicado que los únicos que no le han pedido echar a su colaborador ha sido Ciudadanos, en su opinión, porque "todavía no han gobernado". "Oye, Inda, que todos los partidos te quieran echar está muy bien", le ha dicho Quintana entre risas.

La presentadora asegura que también quieren echarla a ella

Ante su confesión, Inda, muy sonriente, ha agradecido a la presentadora sus palabras y que siguiese contando con él a pesar de todo. "Dice mucho de ti que nunca sucumbieras a estas presiones", ha declarado el tertuliano.

"Si yo sucumbiera a las presiones, no estábais ninguno aquí, vamos, no estaba ni yo. Ahora hay unos cuantos que quieren echarme", concluyó Quintana entre risas antes de dar paso al siguiente tema del debate.