El corte de Ana Rosa a Pablo Fernández (Podemos) por soltar un 'fake' sobre Madrid: “El dato no es cierto”

Ana Rosa Quintana daba este viernes un sonoro corte al secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, cuando este intentó atacar la fiscalidad de Madrid con un dato que la propia periodista puso en duda en directo. Y es que el tema del 'dumping' fiscal en la capital no solo ha sido el tema de la semana en los últimos días, sino que ha sido la principal polémica de este viernes en la mesa de debate del programa matinal de Telecinco en el que participaban tanto el líder regional de Podemos como las diputadas Ana Vázquez, del PP, como Macarena Olona, de Vox.

Un debate que se acaloraba más y más cuando Fernández trataba, no solo de cuestionar la solidaridad fiscal de la capital, sino que arremetía contra los gobiernos del Partido Popular que han dirigido Madrid en las últimas décadas. Concretamente, el secretario general de la formación morada en Castilla y León acusaba a la comunidad de ser una de las que menos invierte en la Sanidad, algo que ha escamado a Ana Rosa que le ha cortado en directo.

El corte de Ana Rosa a Pablo Fernández

Y es que la acusación de este martes de Gabriel Rufián a Madrid de 'dumping' fiscal y la respuesta tajante de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sido el principal tema de debate este viernes en el magacín de las mañanas de Telecinco.

“Me da pena porque los madrileños y las madrileñas, siendo la comunidad más rica de España, ¿sabes cuál es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en España en Sanidad pública por habitante? Madrid”, criticaba Fernández en pleno debate este viernes en 'El programa de Ana Rosa'. Un comentario que encendía sobre manera los ánimos en la mesa. “¡Eso es falso!” gritaba la diputada popular Ana Vázquez.

En ese momento tenía que interceder la propia presentadora que acusaba directamente al tertuliano de Podemos de haber lanzado una 'fake' contra Ayuso. “No Pablo, no es dato cierto. ¿Tú tienes el dato de la comunidad autónoma que más aporta?”

Enfado en Infolibre

En ese momento, Pablo Fernández aclaraba de qué información provenían sus declaraciones: de una noticia del portal de noticias Infolibre, algo que no parecía convencer ni a Vázquez ni a la presentadora: “Hombre...” “¿Infolibre no es un medio serio?”, protestaba Fernández. “Creía que me ibas a venir con unos Presupuestos”, replicaba Vázquez, que recriminaban que los datos no proviniesen de fuente oficial.

Parece que a ⁦@anarosaq⁩ y a alguna de sus tertulianas no les gusta ⁦@_infoLibre⁩. O no les gusta que alguien responda con datos al griterío, como hoy ha hecho @_PabloFdez_ �� pic.twitter.com/nwV7B66pt5 — Jesús Maraña (@jesusmarana) November 27, 2020

Un momento que ha provocado el enfado del director de Infolibre, Jesús Maraña, que respondía a través de las redes sociales: “Parece que a Ana Rosa y a alguna de sus tertulianas no les gusta InfoLibre. O no les gusta que alguien responda con datos al griterío, como hoy ha hecho Pablo Fernández”.

Ana Rosa, por su parte, se explicaba: "Querido Jesús tengo un profundo respeto por todos los medios de comunicación y espero que haya muchos más y con Libertad de expresión . Supongo que es un mal entendido, no por el medio sino porque no era de lo que estábamos tratando, o eso entendimos".

Querido Jesus tengo un profundo respeto por todos los medios de comunicación y espero que haya muchos más y con Libertad de expresión . Supongo que es un mal entendido, no por el medio sino porque no era de lo que estábamos tratando, o eso entendimos. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) November 27, 2020

Debate sobre Madrid

Un debate que ha continuado girando sobre Madrid y el impuesto de Patrimonio: “Que no existe en Europa”, replicaba Ana Rosa a Fernández. “El único sitio donde no existe en España es en Madrid”, respondía el portavoz de Podemos. “Y nos parece fenomenal”, aseguraba la periodista.

“Con eso, los primeros perjudicados los madrileños, que pierden 5.000 millones de euros al año”, comentaba Fernández antes de recibir el revés de Ana Rosa: “Pablo, el que hereda el pisito de protección oficial de su abuelo…”