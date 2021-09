Ana Rosa no se muerde la lengua y da un contundente repaso al ministro Marlaska: "Todo resultó ser falso"

Ana Rosa ha vuelto de vacaciones con las pilas cargadas. Se ha vuelto a poner al mando del matinal de Telecinco, 'El programa de Ana Rosa' y en uno de sus primeros días ha lanzado un contundente mensaje contra el ministro del Interior, Grande-Marlaska, tras su actuación en la falsa agresión homófoba de Malasaña y la multitud de conflictos que lleva a sus espaldas.





La denuncia del joven de Malasaña que ha resultado ser falsa ha puesto al ministro del Interior, Marlaska, en el punto de mira de la oposición. Tanto PP como Ciudadanos y Vox han pedido que el ministro deje su cargo tras la gestión de la situación. Una polémica que está en el centro de la mesa estos días y que ha llegado hasta 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa carga contra el ministro Marlaska en Telecinco

La misma presentadora ha dado un speach con su opinión de la situación en el que ha cargado duramente contra el ministro de Pedro Sánchez. "¿Cómo es posible que nuestra compañera Patricia Pardo dijera por la mañana de que la Policía no tenía ni un indicio que refrendara la denuncia y que iba a volver a hablar con el denunciante y el ministro no lo supiera?", preguntaba Ana Rosa. "O no se molestó en informarse o lo ocultó, ambas opciones muy graves".

Recordaba entonces el episodio vivido con las cartas en las pasadas elecciones del 4-M en Madrid, en las que el ministro también tuvo gran protagonismo. "Como hizo con las balas y la navaja enviadas en la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid, Grande-Marlaska señaló a la oposición y luego supimos que uno de los envíos los realizó una persona con problemas mentales", comentaba.

"La ministra de Igualdad ha dicho que el árbol no deja ver el bosque. Ha sido el Gobierno el que ha sacado del bosque de denuncias homófobas un gran árbol que ha tapado ese bosque", ironizaba con las palabras de Irene Montero tras conocerse la falsedad de la denuncia.

Apoteósico repaso de Ana Rosa a Marlaskapic.twitter.com/xxpRgKrCF2 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) September 9, 2021





"El Ministro califica la denuncia falsa de anecdótica. Marlaska ha conseguido que no sea una anécdota plantando y regando ese gran árbol de la denuncia falsa en un estudiado tour de comparecencias públicas. El ministro pedía que se respetara la investigación y él no la respetó. Nada más lejos de la realidad, todo resultó ser falso", apuntaba con rotundidad y muy tajante la presentadora de Telecinco.

Y para concluir atacaba al Gobierno de Pedro Sánchez e ironizaba con un refrán diciendo: "el Gobierno ha usado como arma política una mentira y se ha convertido en un boomerang. Al final mucho ruido y pocas nueces porque les ha caído toda la cosecha en la cara". Unas palabras directas a cámara, con completo silencio de fondo durante algo más de un minuto que no han pasado desapercibidas para la audiencia.