Ana Rosa Quintana se salta el guion y anuncia su nuevo desafío personal: "Me sobran"

Ana Rosa Quintana ha regresado este lunes a 'El programa de Ana Rosa' para comenzar una nueva temporada. La reconocida presentadora de Mediaset se pone al frente de un espacio que con el paso de los años se ha convertido en un verdadero referente informativo en las mañanas de nuestra televisión.

La periodista comenzó analizando la situación en España, haciendo hincapié en la subida de la luz, sus consecuencias y la actuación del Gobierno durante estos últimos meses. "Nos hemos subido a lo más alto, con la luz más alta de la historia", comenzaba diciendo la presentadora, muy irónica.

Este comienzo de programa fue muy comentado, ya que muchos de los espectadores de Telecinco remarcaron que Ana Rosa comenzaba "fuerte". En este sentido, su regreso ha sido muy bien recibido y su estreno se llevó el liderazgo absoluto en su franja de emisión al acumular un 17,5?% de cuota de pantalla y más de 500.000 espectadores.









Este martes, después de acomodarse de nuevo a su silla en el plató de Mediaset, Ana Rosa Quintana se ha puesto al frente del segundo programa de la presente temporada, donde ha desvelado un proyecto personal que se ha marcado a corto plazo.

El verano es tiempo de descanso y momento para disfrutar de la gastronomía con menos ataduras de las que tenemos durante el resto del año. En este sentido, Ana Rosa Quintana ha desvelado que ha ganado 4 kilos durante sus días de descanso.

El nuevo reto de Ana Rosa Quintana tras el verano

Este ataque de sinceridad de la presentadora ha llegado después de una pieza informativa en la que aparecían varias frutas y verduras. Al verlas, Ana Rosa Quintana ha lanzado el siguiente mensaje: "Mira, eso es lo que hay que comer después de las vacaciones, que hemos venido todos un poquito repuestitos".

Basándose en estas declaraciones, Ana Rosa Quintana ha querido ir más allá y ha llegado a explicar la dieta que va a seguir durante las próximas semanas para ponerse al día: "Ahora, vuelta y vuelta, mucha ensaladita, mucha judía verde y muchas espinacas".

Tras escuchar a la directora de 'El programa de Ana Rosa', algunos colaboradores que estaban presentes también en el plató han explicado que ellos también han engordado durante esta temporada estival. Por último, Ana Rosa también ha señalado el motivo por el que no se le notan estos kilos de más, y es que el final de la pasada temporada fue muy dura para la presentadora de Mediaset: "Me fui cansada, había perdido un poco, ahora pues me sobran dos o tres".

Tras los buenos resultados de la pasada temporada, Ana Rosa empieza una nueva temporada delante de las cámaras, con el principal objetivo de seguir junto a toda su audiencia como lo lleva haciendo desde hace varios años.