Ana Rosa hace un adelanto sobre lo que se podrá ver en su regreso a Telecinco: "Lo voy a contar todo"

Actualmente, Joaquín Prat se encuentra al frente de 'El Programa de Ana Rosa' junto a Patricia Pardo tras el fichaje de Ana Terradillos para 'Cuatro al día'. Esto ha llamado mucho la atención, dado que estaba previsto que Ana Rosa Quintana regresara por todo lo alto con el inicio de la temporada televisiva tras diez meses ausente desde que anunció que debía retirarse temporalmente por el cáncer de mama que le diagnosticaron.

"La mejor presentadora es sin lugar a dudas mi jefa, Ana Rosa Quintana. Somos su familia y únicamente le estamos guardando el sitio y lo hacemos de corazón", decía Patricia Pardo hace unos meses. "La he visto hace muy poquito y la he visto muy bien, con mucha fuerza, muy enérgica, muy guapa y con ganas de volver", agregaba. Fue entonces cuando confirmó que la reina de las mañanas volvería para los inicios de la próxima temporada televisiva: "Creo que volverá en septiembre y estamos deseando".

"Ustedes muchas veces nos preguntan '¿Cómo está Ana Rosa?' '¿Qué sabéis de Ana Rosa?' '¿Cuándo vuelve?'. Va a volver muy pronto. Podemos decir que en septiembre ya está aquí, esperemos. Esa al menos es la idea que tenemos todos en la cabeza", decía también Joaquín Prat al respecto.

Sin embargo, la popular presentadora no retomó su puesto de trabajo frente a las cámaras como estaba previsto. "No estará al frente del inicio del nuevo curso de su programa en Telecinco como estaba previsto", afirma 'El Español'. Tal y como indica el mencionado medio, la comunicadora estaría a la espera de someterse a unas nuevas pruebas médicas, por lo que no podrá retomar su rutina hasta que tenga los resultados de estas.









"Preparando la vuelta"

No obstante, después de tanta espera, se ha confirmado que Ana Rosa Quintana volverá a 'El Programa de Ana Rosa' este lunes 10 de octubre. Ahora, tan solo unos días antes de su reaparición en televisión, le presentadora de Telecinco se ha pronunciado. "Preparando la vuelta", decía a Europa Press, asegurando que está muy emocionada por su regreso.

"Las palabras de mis compañeros han sido super emocionantes. La verdad que todo este tiempo ha sido tan bonito el cariño y todo. Así que nada, muchas gracias", señalaba la reina de las mañanas. "Escuchadlo el lunes que lo voy a contar todo", respondía Quintana a la pregunta de cómo ha estado viviendo estos meses fuera de la televisión. "Gracias a dios me encuentro bien, sino no volvería", se limitaba a decir.

"Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores -que me han acompañado tanto durante estos largos meses- y con la bendita rutina", agregaba. "Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir", reconoce.

"Han ocurrido muchas cosas y muy importantes en estos meses. Acontecimientos de los que me hubiera encantado ser testigo en directo. Pero nos espera un tiempo apasionante que espero seguir narrando con ilusión y esperanza y, sobre todo, seguir sintiendo el apoyo de los espectadores y mis compañeros que tanto me han ayudado en los días duros", zanjaba, dejando claro que contará más detalles el lunes.