Ana Rosa habla de su posición política y revela la llamativa decisión que tomó con su voto: "También lo voté"

Este miércoles, el aumento de contagios por coronavirus ha acaparado el debate de 'El Programa de Ana Rosa'. Esto se debe a que los casos por la covid-19 se han disparado este mes de enero, por lo que nos encontraríamos en plena tercera ola de la pandemia. A raíz de esto, la marcha de Salvador Illa como ministro de Sanidad para convertirse en candidato en las elecciones catalanas ha sido muy polémica, ya que muchos le acusan de abandonar en un momento muy complicado para los ciudadanos.

Por este motivo, el espacio de Telecinco ha realizado una conexión en directo con Oriol Mitjà, investigador e infectólogo, para analizar la situación. El experto ha afirmado que España se encuentra en un momento muy difícil y que parte de la culpa la tiene Illa, a quien acusa de no haber gestionado bien la situación.

Asimismo, el entrevistado se ha mostrado muy indignado con lo que está pasando, por lo que ha pedido responsabilidades al Gobierno de España, y ha reconocido que no comprende cómo se puede estar barajando la posibilidad de llevar a cabo las elecciones catalanas.

"Yo siempre he sido votante de izquierda, pero, en este caso, tengo que denunciar que la gestión ha sido mala y que la rendición de cuentas es sana para la democracia. Una vez declarado eso, si es adecuado o no hacer las elecciones en un 14 de febrero, yo creo que no", ha comenzado diciendo.

"La situación, es cierto que no hay Estado de Alarma como cuando estaban convocadas las elecciones de País Vasco y Galicia, pero la situación epidémica y sanitaria es igualmente mala. Frente a una misma situación, la ley debería dar la misma respuesta. Entonces, yo sería partidario de que estas elecciones se retrasaran a el mínimo tiempo posible hasta que se pudieran celebrar de una forma más segura", ha agregado.

"Hay varios escándalos en las algunas de las decisiones que se han tomado para asegurar la protección de la salud del ciudadano en términos de las elecciones. Lo primero, los anciandos de más de 80 años que viven en residencias ¿Van a tener que salir de las residencias en sillas de ruedas para ir a un colegio electoral en el que se puedan infectar y producir una epidemia en la residencia? Eso es inconcebible", se ha quejado.

La reacción de Ana Rosa

"Segundo, se ha dicho que a los miembros de la mesa electoral se le va a dar EPIs porque hay una franja horaria en la que se permite ir a votar a contagiados. Pero una EPI es un procedimiento médico complejo, tienes que saber como te pones todos los instrumentos y es que ni yo, que soy especialista de enfermedades infecciosas, me acuerdo de cual es el orden. Por tanto, es surrealista que se le pida a un ciudadano normal", ha explicado, dejando claro que todo esto es "un despropósito".

"Me gusta mucho esto de que digas lo que piensas", ha reconocido Ana Rosa Quintana tras escucharle. "Además, dice: 'Yo soy un hombre de izquierdas'. Pero a ver, el ser de izquierdas o votar un partido o votar a otro no quiere decir que anule tu sentido común y además de responsabilidad frente a la sociedad", ha ñadido la presentadora, dándole la razón.

Ha sido entonces cuando la conductora del espacio ha realizado una afirmación que los espectadores no se esperaban, relacionada con su posición política y a lo que ha votado en las elecciones: "Yo un día también voté a izquierdas".