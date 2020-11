Ana Rosa y Esther Palomera se enfrentan al hablar de la educación de sus hijos: "¿Me lo vas a explicar a mi?"

Este viernes, 'El Programa de Ana Rosa' ya ha presenciado un enfrentamiento entre colaboradores nada más empezar. Esto ha sucedido cuando Ana Rosa Quintana estaba informando sobre la Ley Celaá, un tema que está siendo muy comentado estas últimas semanas.

Asimismo, la presentadora ha informado de los últimos acontecimientos y ha explicado que el congreso ha aprobado la norma educativa, lo que afecta a los colegios concertados y lo que ha provocado el enfrentamiento entre Quintana y Esther Palomera en el espacio de Telecinco.

"¿Qué es lo que pasa? Que la propia enseñanza privada se queja de que la concertada está compitiendo deslealmente con ella", ha comentado Palomera, refiriéndose a las condiciones de dicha ley. "Vamos a ver, para entrar en la concertada tienes las mismas condiciones que para entrar en la...", le contestaba la comunicadora, sin poder terminar su explicación al ser interrumpida por la colaboradora: "No, no".

"¿Me lo vas a explicar a mi? Que tengo un colegio buenísimo al lado de mi casa, que no han aceptado a mis hijos porque hay otros niños que necesitan más esas plazas, lo que me parece justo. No puedes ir a un colegio concertado y decir: 'Quiero que venga mi niño' No puedes", le reprochaba Quintana algo alterada.

"Me estás dando la razón"

"Me estás dando la razón, la enseñanza concertada no puede excluir a niños cuando quieren matricularse y lo lo hace", le ha respondido Palomera, provocando que la bronca fuera a peor. "Te estoy diciendo lo contrario", ha apuntado Quintana con una sonrisa irónica.

"Me estás diciendo que has querido matricular a tus hijos en una escuela financiada por fondos públicos y que no los han admitido, lo cual tienen prohibido por ley", ha insistido la tertuliana. "No, te estoy diciendo lo contrario. Para entrar en un colegio concertado hay unos requisitos, una puntuación y resulta que a lo mejor por donde vives o por tu renta, no te dejan entrar", concluyó la presentadora, intentando calmar el debate ante las peticiones de sus compañeros. "Oye, dejar hablar, por favor", le han dicho para que pusiese orden.