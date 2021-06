Ana Rosa dice la verdad sobre el veto de la docuserie de Rocío Carrasco en su programa de Telecinco

Durante semanas, dos programas estrella de Telecinco han estado en plena batalla a raíz de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Aunque provienen de diferentes productoras, Unicorn Content y La Fábrica de la Tele, ambos formatos se emiten en Telecinco y abordan temas similares. El conflicto se dio cuando los colaboradores de ambos programas presentaban opiniones diferentes ante el testimonio de Carrasco y comenzaron a intercambiar reproches.

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha estado revolucionando las redes sociales y la televisión, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores. Mientras se emitía la docuserie, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos. Asimismo, como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana. Además de'El Programa de Ana Rosa' en su espacio dedicado a la crónica social, hasta que aparecieron las discrepancias entre productoras.

Todo comenzó cuando, a raíz del despido de Antonio David Flores de 'Sálvame', el programa de La Fábrica de la Tele propuso que Ana Rosa prescindiera de Alessandro Lequio como colaborador, ya que también había sido acusado de malos tratos. Sin embargo, 'El Programa de Ana Rosa' se negó y respondió contratando a Rocío Flores como colaboradora del 'Club Social'. Esto fue el inicio de un intercambio constante de pullas entre ambos programas.

Ana Rosa Quintana ha aprovechado la reunión que hace cada año con los medios para analizar la última temporada para responder a todas las polémicas que le han perseguido durante los últimos meses. Es por esto por lo que la reina de las mañanas ha dado su versión sobre la "guerra" entre 'Sálvame' y 'El programa de Ana Rosa'.





"Cada programa puede expresar su opinión"

“Yo no tengo la sensación de estar en guerra con nadie y menos con los compañeros de La fábrica, con los que tengo una una magnifica relación”, empezó diciendo la presentadora. “Es la grandeza de esta cadena, que somos libres y cada programa puede expresar su opinión respecto de cualquier tema. Además, para que dos se peleen lo tienen que querer los dos, y yo no quiero. Ni con ellos ni con nadie”, señalaba la comunicadora.

“Yo nunca me he peleado con ningún compañero, ni de esta cadena ni de otra. Admiro el trabajo que hace Sálvame, que es muy difícil, y La fábrica es un gran generador de contenidos e ideas nuevas. Toda mi admiración. Entiendo, y ellos seguro que también, que cada uno tiene su opinión de las cosas y eso se llama libertad de expresión”, insistía la conductora del espacio de Telecinco.

A raíz de esto, la presentadora respondió el por qué había decidido no volver a hablar de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ en sus últimas semanas. Este hecho resultó ser muy llamativo, ya que hasta entonces la docuserie de Rocío Carrasco habría ocupado gran parte del contenido del 'Club Social'. Incluso Carlota Corredera reaccionó ante esto y señaló a “los que de la noche a la mañana han decidido no hablar del tema”.









"Dejamos de hablar del tema y no nos equivocamos"

“Estuvimos dos meses y le dedicamos más de 10 horas, pero cada programa tiene sus objetivos y escaleta”, empezaba explicando la presentadora. "Dejamos de hablar del tema y no nos equivocamos porque hemos hecho el mejor mes de audiencia en 16 años", zanjaba, asegurando que su decisión se debía a un tema de audiencias.

“Para mí se ha hecho un poco largo. ¿Ha habido discrepancias? Sí, claro, pero cada uno tiene derecho a dar su opinión. Nadie está en posesión de la verdad ni hay opiniones únicas”, agregaba Ana Rosa, dejando claro que se le había hecho un poco largo el tema de Rocío Carrasco. “Hablando de este tema, en nuestra tertulia había gente que estaba muy a favor de lo que se decía, otros que tenían dudas… Esto se llama libertad de expresión. No entiendo que se quiera imponer a nadie lo que tiene que pensar", sentenció.

De la misma manera, la presentadora también habló sobre todas las críticas recibidas por el polémico fichaje de Rocío Flores para comentar 'Supervivientes' en la tertulia dedicada a los realities. “La llamamos mucho antes de la docuserie y teníamos que cumplir el contrato”, reconoció la periodista.

“Es una chavalina y está pasando un momento espantoso en su vida... Son unos tiempos muy difíciles para ella. Ha demostrado que tiene una gran fortaleza, no sé si nosotros hubiéramos soportado lo que está soportando con la edad que tiene... Se merece que la ayudemos frente a los que la quieren hundir. No hay derecho a querer hundir a una niña de 24 años. Nadie tiene derecho a eso”, zanjaba la presentadora tras afirmar que todavía no se sabe si Flores seguirá de colaboradora, dado que todavía no hay noticias nueva respecto a la nueva temporada.