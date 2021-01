Ana Rosa no da crédito al escuchar la decisión de Vox frente a los fondos europeos: "Absoluta contradicción"

La negativa de ERC ante los fondos europeos acaparó todos los medios de comunicación, dado que su decisión tiró por tierra las esperanzas que tenía el Gobierno de coalición de sacarlo adelante. Sin embargo, el inesperado voto de Vox dio un giro de los acontecimientos. El partido liderado por Santiago Abascal votó abstención y con ello salía adelante el decreto.

"Quiero agradecer muy especialmente a todos y cada uno de los escaños de los grupos parlamentarios que han decidido ponerse a disposición de ayudar a su país", declaró Carmen Calvo tras ver el resultado de las votaciones.

Dado el revuelo, este viernes, 'El Programa de Ana Rosa' ha analizado lo sucedido nada más comenzar el programa y ha realizado una conexión en directo con Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los diputados, para aclarar los motivos por los que su partido tomó esa decisión.

Según ha comenzado diciendo Espinosa de los Monteros, lo que sucedió ayer no es más que "una confirmación de lo que Vox hace siempre, aquello que es del interés de los españoles". Asimismo, el político ha explicado que, aunque no está de acuerdo con la forma de actuar del Gobierno de coalición frente al reparto de ayudas europeas, son muy necesarias para los españoles, dado el momento al que nos enfrentamos como consecuencia de la pandemia.

"Para ustedes es una absoluta contradicción. Ustedes han dicho: 'Es este decreto la mayor red clientelar de la historia en España. El camino más corto a la corrupción'. No sé ¿Cuándo estaban equivocados? ¿Cuándo decían esto o ahora?", le preguntaba la presentadora muy sorprendida.

"No. Se lo explico. Además de la aprobación del real decreto, se aprobó su tramitación urgente como ley. A partir de ahí, tendremos que intentar entre todos, a los que nos preocupe como se administran estos fondos, meter los mecanismos de control y auditoria suficientes para que quien los tramite esté sometida a unos criterios objetivos", le ha aclarado el entrevistado.

La negativa de Ana Rosa

"El problema es que hay partidos con intereses autonómicos que quieren ser ellos los que administren estos mismos fondos, pero no están mejor en manos de un partido o de otro. Si no hay un sistema de control, no hay un criterio objetivo", ha agregado.

El portavoz de Vox en el Congreso ha declarado que el destino de los fondos europeos está "absolutamente predeterminados" a tres asuntos concretos: políticas medioambientales, políticas de reindustrialización y políticas de transición digital.

Tras escuchar sus declaraciones, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy sorprendida, ya que nunca antes se había visto a su partido político confiar de esa manera en el Gobierno: "¿Y usted está convencido que las propuestas que le va a hacer al Gobierno para el reparto de las ayudas van a salir adelante? Yo lo dudo".