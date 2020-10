Ana Rosa acusa a Illa de distraer a los ciudadanos: "Le viene fenomenal hablar de Madrid y no de España"

Dadas las polémicas que han generado las nuevas medidas de seguridad decretadas en la Comunidad de Madrid, el Estado de Alarma se ha convertido en el protagonista, una vez más, de la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa'.

Las diferencias entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central respecto a las restricciones que tomar para frenar la expansión de la pandemia han provocado una guerra entre ambos bandos que está ocupando todas las tertulias televisivas, además del caos que está generando confusión en los ciudadanos.

Esta vez ha sido Ana Rosa Quintana quien se ha mostrado muy ofendida con la actitud de los políticos. Es por esto por lo que la presentadora ha opinado que las medidas tomadas en la Comunidad de Madrid están siendo las más estrictas de toda Europa, haciendo hincapié en su desconcierto frente a que solo se adopten en la ciudad y no en toda España, a pesar de que no presenta los peores datos.

Asimismo, la presentadora ha confesado que no está de acuerdo con las decisiones que se han tomado en Madrid y que se deberían decretar las mismas medidas para todo el país: "Es mucho peor que a mi no me dejen salir de mi ciudad, la restricción de movimientos, o sea en medidas de urgencia rápidas o que se tomen decisiones como un estado de alarma solo para una comunidad y no para la generalidad no me parece bien". Además, ha manifestado que las medidas deberían imponerse a través del "diálogo y no de la imposición".

La crítica a Salvador Illa

A raíz de este tema, Quintana ha comentado que debería ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien tome las decisiones en la capital. "Me parece bien que se respete a la Comunidad de Madrid y que la comunidad tome esas medidas si cree que las tiene que tomar, como Galicia, como el País Vasco, como Cataluña, se ha perdido el respeto a la Comunidad de Madrid y me parece mal", ha agregado.

De la misma manera, ha acusado a Salvador Illa, ministro de Sanidad, de querer distraer a los habitantes lanzando todas sus decisiones en torno a Madrid: "Yo creo que al Ministro de Sanidad le viene fenomenal hablar de Madrid y no hablar de España".