Ana Obregón podría ser fichada por TVE como comentarista política y de actualidad

Tras pasar por uno de los momentos más complicados de su vida, al despedirse de su hijo, Alejandro Lecquio García, la presentadora ha comenzado a recibir buenas noticias. Hace unas semanas, RTVE anunció que Ana Obregón presentaría las Campanadas 2020-2021 junto a Anne Igartiburu.

Esta ha sido una noticia de lo más positiva y todo su entorno se ha alegrado mucho por su regreso a La 1, dado que consideran que se lo merece después e haberlo pasado tan mal durante estos meses.

Tras haberse hecho pública esta noticia, según ha adelantado '20 Minutos', se rumorea que Obregón podría volver de manera fija a la pequeña pantalla al ser fichada por TVE como comentarista política y de actualidad. Además, el mismo medio ha desvelado que la actriz también podría retomar su carrera interpretativa con una obra teatral.

Si esto se confirma, Ana Obregónregresaría definitivamente a ponerse ante los focos, dado que, en los últimos años, se ha dejado ver en algunos espacios, pero de manera esporádica. La comunicadora participó en un episodio de 'Paquita Salas' de Netflix y se hizo con su propio reality en DKISS, 'Algo pasas con Ana'.

Asimismo, también se ha dejado ver en concursos televisivos como 'Ven a cenar conmigo' y 'Masterchef Celebrity', donde fue la primera expulsada, por lo que tampoco le dio tiempo a obtener protagonismo.

Las Campanadas de La 1

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", confirmó la actriz tras enterarse de la noticia.

Por otro lado, Igartiburu, quien sumará 16 años consecutivos al frente de la emisión desde la Puerta del Sol, ha definido esta oportunidad como algo "muy especial": "Empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial. No somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros. En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores".

"Vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra Casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos", ha añadido la periodista.