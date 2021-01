Ana Obregón desvela en TVE el significado del vestido blanco que ha lucido durante las Campanadas

Ana Obregón ha desvelado en TVE el significado del vestido blanco que ha lucido durante las Campanadas en una noche que ha sido muy especial para la presentadora y actriz. Su regreso a la cadena pública era algo esperado, pero este año si cabe era más especial que nunca, después de que su hijo falleciese a mediados de mayo a causa de una enfermedad.

La última vez que la Obregón se dejó ver en una Nochevieja fue hace ahora ya 16 años. Justo en 2005 la actriz hizo su última aparición en la cadena pública junto a Ramón García, 'Ramontxu', a quien ha querido mandar un beso en pleno directo.

El mensaje de esperanza de Ana Obregón

No en vano, lo más esperado de esta noche en TVE era si realmente Obregón iba a hacer alusiones al fallecimiento de su hijo. Y vaya si las ha hecho. Desde que ha comenzado la emisión, han sido referencias constantes a su hijo así como a los miles de españoles que dejan un 2020 muy duro bajo sus espaldas, motivado principalmente por la crisis del coronavirus.

"Esta noche quiero mandar un mensaje de esperanza. Yo sé que muchas personas han tenido un año muy difícil. Se identifican conmigo. Ellas también han perdido a un ser querido. Sé que cuando suenen las campanadas vamos a recordarles y vamos a mirar al futuro porque juntos saldremos de este túnel. Pero también recordaremos a las personas que nos han dejado. Por la pandemia, por el cáncer y otras enfermedades. Por ellos, por los que son los verdaderos héroes de este año. Por los que han luchado hasta el final y por los que siguen luchando. Un aplauso que llegue hasta el cielo", ha dicho, en una de sus pocas intervenciones en público desde que Aless falleciese.

El significado del vestido blanco

La expectación, sin embargo, no solo se limitaba a las referencias a su hijo. Todo era objeto de observación. También su vestido. Obregón ha decidido cerrar el año 2020 con un vestido blanco espectacular de Alejandro de Miguel que ha sido muy comentado. Sin embargo, ella ha sido la primera en quien ha querido hablar de lo que esconde el vestido, antes de que comenzasen las especulaciones.

En concreto, Obregón ha explicado que el blanco "es el color del luto en otros países, así que me he decidido por este color". Un trabajo que no ha sido fácil, ha explicado, ya que con esta es la tercera vez que sale de casa. "Gracias a Alejandro por tener paciencia conmigo porque no he salido casi de casa, ha explicado. El vestido, asimismo, han ido acompañas de unas preciosas joyas, estas, sin embargo, eran de Rabat.