Carmen Lomana da la campanada con su vaticinio sobre el futuro de Rocío Carrasco en televisión: "Me imagino"

La socialité Carmen Lomana ha opinado públicamente sobre el presente de Rocío Carrasco, después de que en los últimos meses estuviese marcado por su testimonio en la docu-serie de Telecinco 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

Lomana ha acompañado este fin de semana a multitud de rostros conocidos de nuestra sociedad en una gala celebrada en la ciudad de Marbella, donde también han estado presentes el artista y presentador Bertín Osborne y la periodista Susanna Griso.

En este sentido, Lomana no ha dudado en salir en defensa de Olga Moreno, subrayando el gran papel que ha tenido en la última edición de 'Supervivientes', de la que salió con el cheque de ganadora de concurso. "Es una mujer que ha luchado y ha ganado una gran cantidad de veces el collar de líder. Ha sido fantástica y no se ha quejado ni lloriqueado. Ahí había muchos llorones".

También se ha querido referir a la entrevista que, horas después de su aterrizaje en España, concedió a Telecinco para valorar todo el caso relacionado con las declaraciones de Rocío Jurado, y que entre otras cosas supuso la salida inminente de Antonio David Flores de Telecinco. En este sentido, Lomana ha querido destacar que tenía la sensación de que Moreno no sabía muchas veces qué le estaban preguntando: "A mí me dio mucha pena. Le vi una cara tan triste y tan cansada, y diciendo 'pero a mí que me están contando. No me interesa todo esto'".

Tras pronunciarse respecto a la mujer de Antonio David Flores, Lomana ha querido dar su punto de vista respecto a cómo ve el futuro de Rocío Carrasco, tanto delante como detrás de las cámaras. "Me imagino que Rocío va a tener que dar cuentas frente a algún juez sobre muchas cosas que ha dicho. Sabéis perfectamente lo que opino del tema".

En cuanto a la esfera televisiva, Carmen Lomana ha reconocido que no ve las intervenciones de la hija de Rocío Jurado en 'Sálvame', donde recientemente ha estado una nueva sección: "No la he visto. Yo cuando sale ella cambio de canal porque no puedo soportarla ni un minuto más".

El futuro de Rocío Carrasco, según Carmen Lomana

Por último, la socialité se ha referido a cómo ve el futuro de la mujer de Fidel Albiac, después de todo lo vivido en los últimos meses, el regreso a España de Olga Moreno y el estreno de la segunda parte de su docu-serie la próxima temporada, donde contará su experiencia con el lado materno de su familia: "Esto es un negocio y ya volverá cuando les interese y luego fregarán el suelo con ella y subirán a la otra -Olga Moreno- a la primera línea".









Con estas palabras, Lomana ha querido dejar claro que su opinión va en la dirección de que Telecinco también explotará la imagen de Olga Moreno en los próximos meses, sobre todo después de confirmarse su éxito en la última edición de 'Supervivientes'.