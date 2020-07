Ana Iglesias, la concursante más ejemplar, ganadora de la edición más polémica de 'MasterChef'

'MasterChef' ya ha coronado a su octava ganadora anónima. Tras una final emocionante, por el reñido nivel de los finalistas, y a la vez sin sorpresas, debido al 'spoiler' que soltó hace dos semanas Saray, Ana Iglesias se hacía con la victoria y el delantal dorado tras demostrar que el esfuerzo, el respeto, el trabajo y la simpatía tienen recompensa.

¡La ganadora de #MasterChef 8 es @AnaMChef8! Enhorabuena campeona por este gran título, te lo mereces, has sido una aspirante ejemplar.



Momento patrocinado por #Fairypic.twitter.com/Vzto94ql6W — MasterChef (@MasterChef_es) July 6, 2020

"Lo voy a recordar toda la vida. Los sueños siempre se cumplen. El mío lo he logrado y seguiré dándolo todo", decía entre lágrimas y con el trofeo que la acredita como la vencedora de esta edición. Sin hacer ruido, con buenas formas y trabajo, la joven madrileña de 24 años fue la primera en clasificarse para la final después de que Jordi le diese un delantal negro tras ayudar a Andy en una prueba de eliminación.

De esta manera, Ana se hace con los 100.000 euros de premio así como la publicación de su propio libro de recetas y un Máster en Cocina, Técnica y Producto en el Basque Culinary Center, la Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián. Todo ello en una edición que ha estado marcada por todo lo contrario que representa su ganadora. Una edición muy polémica y con mucho ruido, representado esta vez sí por Saray, que ahora tendrá que ingeniárselas para no pagar la multa que le puede poner la productora del programa después de desvelar el nombre de la ganadora de la edición dos semanas antes de la emisión de la final.

Ana Iglesias se embolsa los 100.000 del premio de 'MasterChef'RTVE

Una prueba final perfecta para Ana

La noche se desarrolló en varias pruebas. Al principio se eligió al segundo finalista que acompañaría a Ana en la final. Los cuatro aspirantes debían seguir el ritmo a las recetas que preparaba el prestigioso chef Martín Berasategui. "Lo vamos a pasar muy bien", les insinuaba el cocinero. "Has cocinado tu plato a tu manera. Esto una réplica no es. Estaba rico pero era tu prueba. Te ha castigado ese punto excesivo de ser pretencioso. Hay momentos en los que no se puede improvisar como tú has hecho", le echaba en cara Jordi a Andy, sin embargo, el abogado conseguía imponerse al resto de sus compañeros.

La prueba de exteriores en El Bohio de Pepe Rodríguez

Hasta Illescas, al reformado restaurante de Pepe Rodríguez, se desplazaban los tres aspirantes restantes para conseguir el último hueco en la final donde ya les esperaban Ana y Andy. Antes de presentar la prueba, Pepe sorprendía a todos hablando de su situación antes de ser conocido en televisión: "MasterChef me ha cambiado la vida. Cuando me llamaron estaba pasando por una situación muy complicada. A veces las cuentas no cuadran por mucha ilusión que se eche", eran algunas de las duras confesiones del chef toledano.

Más tarde, Pepe presentaba el menú elaborado por él mismo que los aspirantes debían cocinar para los finalistas de todas las ediciones de 'MasterChef Junior', donde algunos ya son mayores de edad.

El vencedor fue Iván, que puso así punto y final a la participación de Alberto y Luna, que como premio de consolación se llevaron haberse enamorado en el programa.

El duelo final

Iván, Ana y Andy recibían la visita de sus seres queridos, y también los de todos los aspirantes que han participado en esta edición para hacer más especial este duelo final. Cada uno de los tres aspirantes tenía que diseñar un menú compuesto por un entrante, un plato principal y un postre. "Esperamos que nos impresionen por su sabor y visualmente", avisaba Jordi Cruz. Además los jueces contaban con la ayuda del chef Joan Roca para elegir un ganador.

La madrileña se impuso en el duelo final a los 'gallitos' Andy e Iván gracias a un menú con el que homenajeó a la orfebrería compuesto por una secuencia de ostras (Plato y joya como lujo), un pichón cocinado a baja temperatura con cremoso de sus interiores (Memoria) y un olfajor deconstruido con el que también realizó a los orígenes argentinos de su familia (Capricho). "Un buen postre que culmina un menú inteligente", aseguró Joan Roca en la cata de los platos.

"Es algo que jamás pensé que ocurriría, acaba de la mejor manera posible y lo recordaré toda mi vida". ¡ENHORABUENA @AnaMChef8 por ser la ganadora de #MasterChef 8! https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/9vB5zTyS5l — MasterChef (@MasterChef_es) July 6, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El multazo al que se podría enfrentar Saray tras confirmarse su filtración de los ganadores de 'MasterChef'

Polémicas, rumores de montaje y juego sucio: la verdad detrás de la edición más difícil de 'MasterChef'