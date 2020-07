El multazo al que se podría enfrentar Saray tras confirmarse su filtración de los ganadores de 'MasterChef'

La octava edición de anónimos de 'MasterChef' ha llegado a su fin coronando a Ana Iglesias como su ganadora. Sin embargo, en la edición más polémica de la historia del talent de cocina la final ha sido eclipsada por algo que nada tiene que ver con los fogones.

A lo largo de esta edición, Jose María,concursante que se quedaba a las puertas de la final, desvelaba en una entrevista la razón por la qué no se suele saber el ganador de las finales a pesar de estar grabadas varias semanas antes: "Muy sencillo, una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar. Es difícil saber quién ha ganado y no poderlo decir. No lo sabe ni mi pareja", explicaba el mallorquí.

Pues al parecer, y por primera vez, puede ser que uno de los aspirantes de 'MasterChef' tenga que hacer frente a esta multa, después de lo que ha hecho en redes.

¡POSIBLE SPOILER!



Se filtra una captura en la que Saray, ex concursantes de #MasterChef, publica supuestamente la clasificación de los próximos programas del concurso de cocina de La 1.



¿Será fake? En caso de ser cierto, ¿se juega Saray una denuncia por parte de la productora? pic.twitter.com/7W6o3W2S3h — M �� (@casasola_89) June 25, 2020

Saray podría enfrentarse a una multa de 100.000 euros

Como no podía ser de otra manera, Saray Carrillo, la concursante más polémica de la historia de 'MasterChef' podría estar en auténticos problemas. Hay que remontarse dos semanas atrás, coincidiendo con la grabación de la final del concurso, cuando la cordobesa subía en forma de story en Instagram una lista en la que se podía leer: "Ganadora Ana, 2º Andy, 3º Iván, 4º Alberto y 5º Luna".

Tras viralizarse la imagen, Saray decidió borrar la foto, sin embargo ya era demasiado tarde para evitar que se propagara por todas las redes. Casualidad o no, la audiencia de 'MasterChef' conocía lo que iba a pasar en la final gracias a la cordobesa, aunque esta se ha defendido una y otra vez con que solo se trataba de "su preferencia personal para la final", una preferencia que casualmente se ha cumplido a rajatabla.

Lo unico que ha salido de mí es que mis favoritos son Ana, Ivan y Alberto. Yo no he desvelado nada ni en instagram, ni en Wikipedia ni en ningun sitio como leí que decian en algunos tweet! FAKE TOTAL #Masterchef — SARAY MASTERCHEF���� (@SarayMasterChef) June 30, 2020

Quizás las negaciones de la ex aspirante lleguen tarde, o no sirvan de nada, y tenga que enfrentarse a los servicios jurídicos de la productora del talent culinario, Shine Iberia. De haber firmado el mismo contrato que el resto de sus compañeros nada impediría que se le requirieran los 100.000 euros de multa tras incumplir esa cláusula del contrato.

Hay que recordar, que Saray ha sido la concursante más polémica, primero por su forma de abandonar el concurso después de presentar un plato con una perdiz sin preparar y que daba la vuelta al mundo. Tras ello no dudó en cargar contra el programa, contra los jueces y contra sus compañeros, desvelando algunos secretos del casting, o confesando que ella no se presentó, que directamente contactaron con ella.

Continúa la polémica entre la cordobesa Saray y Masterchef

Ahora, con el público en contra, y con todas las pruebas señalándole, todo podría complicarse para Saray. De momento, las redes la han convertido en trending topic durante la final, acusándole de fastidiar la emoción de la final, y preguntándose de dónde sacará el dinero de la multa.

Tiene más emoción saber de dónde va a sacar 100.000 € Saray que el duelo final. #MasterChefpic.twitter.com/NQeE5WMfEw — MarianoLsMs (@MrLsMs) July 6, 2020

#MasterChef saray va a la carcel por no poder pagar la multa del programa || mejores momentos masterchef pic.twitter.com/guxQZMxwas — leyre gallegø (@leyregalleego) July 6, 2020

Espero que .@MasterChef_es le haga pagar a Saray el spoiler que nos soltó hace dos semanas y nos ha jodido la emoción de la final. #MasterChefpic.twitter.com/f6TXoaMuS8 — Raúl (@Lito_Santana) July 6, 2020

Saray no te perdono que hayas filtrado la final. No había emoción. Mereces pagar la multa#masterchefpic.twitter.com/oyRtfqdFrA — hi (@rociolageme) July 6, 2020

Ana gana 100.000€ y Saray pierde 100.000€

Mañana la Organización y Jordi Cruz: #MasterChefpic.twitter.com/51WHaeNJQO — MEEERY��✨ (@mxrxxlxpxz) July 6, 2020

Twitter viendo que las predicciones de Saray se han cumplido y que va a tener que pagar una multa de 100.000€ #MasterChefpic.twitter.com/p8tjZ83uAj — desi �� (@desirosie_) July 6, 2020

