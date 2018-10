Una palabra en la letra del éxito "Quédate en Madrid" de Mecano ha sembrado la polémica en "Operación Triunfo". Miki y María, dos de los concursantes de la última edición, pidieron esta semana a los profesores de la academia no decir la palabra "mariconez" que aparece en el famoso hit de la banda formada por Ana Torroja, José María Cano y Nacho Cano. Los dos alumnos consideraban que este término se podría entender de manera homófoba fuera del contexto en el que se escribió la canción, allá por los ochenta. "Yo no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homófobo", decía María.

La Academia dio luz verde a cambiar esta palabra por "estupidez" o "gilipollez", pero tanto Ana Torroja como José María Cano anunciaron posteriormente que no van a permitir dicha modificación. La intérprete, que también es miembro del jurado del programa, dijo en redes sociales: "Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo". Además, la artista añadió que "Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etcétera. y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer".

Tras estas palabras, la directora de la Academia, Noemí Galera, comunicó a Miki y María que tendrán que usar la palabra "mariconez", aunque les dio las gracias por su "valentía" y por dejar ver que las canciones con el paso del tiempo pueden tener otro significado: "Es la juventud que quiero que mis hijos tengan como referente", dijo la directora.

La polémica ha tenido una enorme repercusión, especialmente en redes sociales. Numerosos fans del programa se han mostrado en contra de que se obligue a los dos concursantes a cantar "mariconez" y piden que el público que asista a la gala del miércoles grite al unísono "estupidez", el término con el que se iba a reemplazar. Rosa Díez, Marta Rivera, Juan Carlos Girauta y Patricia Reyes han lanzado un voto a favor de Mecano, defendiendo que el grupo no es homófobo. "Me sumo en la preocupación por lo que nos espera como no se enderecen los ofendiditos, chavales sin anticuerpos que jamás podrán leer a Quevedo", escribió en sus redes el portavoz de Ciudadanos en el Congreso. El actor Adrián Lastra, quien protagonizó durante seis años el musical 'Hoy no me puedo levantar', ha manifestado por su parte que "nadie nunca se ha sentido ofendido" por escuchar "mariconez" en el teatro y ha agradecido a Mecano "por hacer canciones así".

Los internautas también han rescatado del olvido un ensayo libre de Amaia, ganadora de la pasada edición de OT, cantando precisamente "Quédate en Madrid". Ese día, la artista navarra usó sin reparos el término "mariconez".

Lo único claro es que la polémica ha alimentado la expectación por la gala de este próximo miércoles justo cuando el interés por la nueva edición del concurso comenzaba a decaer.