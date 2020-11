Alta tensión entre Celia Villalobos y Cristina Almeida: "Hablar de lo que va mal no te interesa"

Tras años alejada del foco mediático, Celia Villalobos está volviendo a aparecer en varios espacios televisivos. Después de confirmarse su participación en 'Masterchef Celebrity', la ex política no ha parado de recorrer los diferentes platós para hablar de su experiencia como concursante y de su nuevo libro: 'Política apasionada'.

Asimismo, este lunes, Villalobos ha acudido como colaboradora a 'Está pasando', magacín de Telemadrid presentado por Inés Ballester. La concursante del talent culinario no ha sido el único fichaje del formato, en los próximos días también se incorporaran Cayetano Martínez de Irujo, Juan del Val o Carmen Borrego como tertulianos.

Como ya es habitual cada vez que interviene en un programa, lo que se ha podido ver en el concurso de TVE, Villalobos ha protagonizado un tenso enfrentamiento en su debut con Cristina Almeida, una de las tertulianas habituales del formato.

Durante un debate político sobre la mudanza de la familia Franco del Pazo de Meirás, la que debe terminarse antes del 10 de diciembre, las colaboradoras han chocado a la hora de dar sus opiniones al respecto.

Villalobos ha saltado cuando la abogada ha hecho un comentario sobre las declaraciones de los nietos de Franco, quienes se han referido a la decisión de la jueza sobre la propiedad de la villa como una "sentencia política". "Cristina, yo entiendo perfectamente que se hable de esto", ha declarado la ex política tras escuchar las palabras de su compañera, quien asentía sin saber que tras estas afirmaciones venía un duro ataque contra ella.

"De la mala gestión no estamos hablando"

"No, no, si a mi no me interesa. A mi me interesa porque he luchado toda mi vida en la democracia, en la dictadura y en todo", respondía Almeida. "Entiendo que a ti te interese porque hablar de las cosas que van mal te interesa un poquito menos. Y a mí me interesa que se hable de eso", ha sentenciado muy clara Villalobos, mientras dejaba a la presentadora sorprendida ante tal comentario.

"A mí me interesan mucho más las cosas que van mal, pero a mí me han dicho que hoy hable de Franco y estoy absolutamente convencida de que quiero hablar de eso. Si estamos todo el día hablando del covid", le ha respondido Almeida muy alterada. "Hablar del covid lo hacemos todos los días porque es un problema que está siendo real, pero de la mala gestión que se refiere al covid no estamos hablando. Yo lo quiero es que, definitivamente, eso sea del estado y ya está", concluyó Villalobos para zanjar la discusión.