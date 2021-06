Almeida pone en un aprieto a Sonsoles Ónega con una llamativa propuesta en directo: "Estemos los dos..."

Tras informar de los acontecimientos de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación, 'Ya es mediodía' ha realizado una conexión en directo con José Luis Martínez-Almeida. Aunque es habitual que el programa de Telecinco cuente con la intervención del político, esta vez, ha sido por una ocasión especial. El reportero José Araque se encontraba junto a Almeida con motivo de la celebración de su segundo año al mando del Ayuntamiento de Madrid.

Después de analizar junto al alcalde de la capital las noticias de la actualidad, Sonsoles Ónega ha recordado que Almeida lleva dos años al mando y ella tres años al frente de 'Ya es mediodía', además de que comparten día de celebración. Ha sido entonces cuando la presentadora ha querido formular una divertida pregunta al político, aprovechando su presencia: "¿Cuál de los dos va a durar más? Porque al final nos debemos a los mismos, a los ciudadanos".

Como es habitual, Almeida ha recibido la pregunta con un gran sentido del humor y ha respondido siguiendo la misma línea. "Sonsoles, me llevas un año de ventaja, eso lo primero. Tú llevas tres y yo llevo dos. Esto lo va a decidir nuestro público", ha comenzado diciendo el alcalde para, acto seguido, hacerle una llamativa propuesta a la presentadora.

"Pero yo te propongo un pacto, estemos los dos el mismo número de años y luego nos retiramos a Lalín como maestros de la orden del cocido de Lalín que nos hicieron en febrero del 20. Un acuerdo amistoso, de consenso", le ha propuesto Almeida a Ónega, provocando las risas de los presentes en el plató.









"A Lalín sí, con él ya es otra cosa…"

"Hombre, pero bueno alcalde. Absoluto consenso en eso, en lo otro no lo sé porque él ha dicho que solo quiere estar dos legislaturas, me quedarían cinco a mí… Me parece poco, yo no firmo", respondía entonces la comunicadora, considerando demasiado pronto el retirarse en tal solo cinco años. "Tú no firmas nada", le decían sus compañeros del programa entre risas, dejando claro que no quieren que la presentadora se vaya.

Ante la respuesta de Ónega, Luis Rendueles ha insistido en el pacto que le ha propuesto Almeida y ha querido saber si, entonces, se iría con el político a Lalín: "Pero lo de irte a Lalín con él ¿Sí firmas?". “A Lalín sí, con él ya es otra cosa… Aunque le apreciamos mucho en este programa”, contestaba entonces la presentadora, salvando así su respuesta.