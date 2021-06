Almeida cuenta el vacile que le hace siempre un político de otro partido: "Enano..."

Este martes, 'El Programa de Ana Rosa' ha emitido un llamativo reportaje en el que un reportero ha acompañado a José Luis Martínez Almeida durante su jornada laboral. A lo largo del vídeo, se puede ver como el alcalde de la Comunidad de Madrid recibe al programa de Telecinco en la puerta de su casa a las 7:00 horas, "en el barrio donde ha vivido toda su vida" cerca del Bernabéu.

Posteriormente, lleva al equipo del espacio hasta su despacho para desvelar algunos de los secretos en relación a su segundo año de mandato tras desayunar "una taza de leche con nesquik". "Ahora que no nos escucha nadie, ¿Alguna vez ha hecho alguna triquiñuela con la moto?", se interesa el reportero. "El otro día... No lo niego. ¡Menos mal que no había Policía Municipal!", se sincera el político.

Es entonces cuando Almeida ha cogido su moto para acudir al Ayuntamiento de Madrid a las 7:30 horas. Nada más entrar en su despacho, llama la atención una pelota de rugby, con la que confiesa relajarse cuando está "nervioso". "Ha decidido que me quiere poner en forma, tenemos un mini gimnasio aquí", contaba entonces el entrevistado, haciendo referencia a su entrenador personal.

"¡Corrupto!", le gritan unos ciudadanos cuando se cruzan con él por el Paseo de la Castellana. "Alguna vez te dicen alguna cosa desagradable, estoy deseando que me vuelvan a llamar 'corrupto' para recuperar la esencia inicial", reconocía Almeida muy irónico. Acto seguido, vuelve a ponerse su casco y se sube en la moto de nuevo para acudir a los diferentes actos que tiene programados: a las 9:00 horas con Feijóo y Casado, y a las 10:30 horas con Andrea Levy o Begoña Villacís.









"Le digo a Edmundo que terminará en la casa común (PP)"

Asimismo, mientras iban de un lado a otro o a tomar algo en una terraza de la capital, el político ha contestado a unas llamativas preguntas. En primer lugar, ha contestado a la cuestión relacionada con su vida sentimental, la que resulta muy llamativa para sus seguidores. "He despertado un interés en las mujeres que no suponía que tuviera", reconocía entre risas tras asegurar que prefiere el método tradicional que el Tinder para ligar.

Además, ha confesado que mantiene relación con viejos amigos y que la mayoría le dedican una llamativa frase que le hace reír. "La frase más habitual es 'Enano, no te crezcas'. La dicen todos, pero uno de los primeros que se lanza a decirla es Edmundo Bal. Somos muy amigos. Edmundo es de los primeros que la suelta. Yo siempre le digo a Edmundo que terminará en la casa común (PP)", decía entonces.

De la misma manera, ha asegurado en tono de broma que prefiere perder la alcaldía y que el Atleti gane una Champions League, porque "ya ha sido alcalde". Al igual que ha sido muy claro al elegir con quien se iría a una isla desierta, teniendo como opciones a Iglesias, Puigdemont o Bárcenas: "Puigdemont, que ha vivido en el exilio y está acostumbrado". Incluso ha dedicado unas buenas palabras a la izquierda y ha comentado que lo que le gusta de ellos es que "suelen conectar mejor con la gente que nosotros".