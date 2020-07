Alejandro Abad se enfrenta a Álex Casademunt tras sus críticas: "No escupas sobre la mano que te dio de comer"

‘Operación Triunfo 1’ ha sido la edición que quedará en nuestro recuerdo para toda la vida por el fenómeno sociológico y musical que supuso. Pero una de las polémicas que siempre ha estado 'sobre la mesa' con el paso de los años ha sido la autoría de la mítica canción ‘Mi música es tu voz’. Hace unos días, Álex Casademunt abría de nuevo un cajón que parecía cerrado, removiendo el pasado que cambiaría las vidas de todos los concursantes que pasaron por la Academia.

En una entrevista a ‘El Trono de sensaciones’, en 8TV, sacó a relucir el poco caché que les pagaban para la cantidad de beneficios que generaban, unos ingresos millonarios que nunca llegaron a ver. "No nos sentimos ningún concursante bien pagado, te regalaban una maleta de marca para que se viera bien, pero del contrato millonario que estaba firmado por detrás no veíamos ni un céntimo", afirmaba.

Las contundentes declaraciones de Álex Casademunt contra Alejandro Abad y 'Operación Triunfo 1'

Pero no solo se quedó ahí, también habló del dinero que pagaban grandes marcas en publicidad y que nunca les llegó. "En el pastel a mí me tocaban 2000 y yo me llevé 200, entonces faltó mucho dinero", comentaba, matizando que nunca se sintió ni explotado ni utilizado.

Aunque eso no fue suficiente. Álex Casademunt, aseguró abriendo de nuevo el debate, que para él el creador del himno ‘Mi música es tu voz’ es su compañero Naím Thomas, y que Juan Camus “era el veterano y le gustaba hacer sus momentitos televisivos y escribió estrofas”. Además, aseguró que Alejandro Abad, el que tiene los derechos de la canción, es “un oportunista al que le cayó este hitazo del cielo”.

La respuesta de Alejandro Abad a Álex Casademunt

De ahí, que el propio Alejandro Abad, haya decidido responder ahora al exconcursante. A través de un vídeo en sus redes sociales, que ha acompañado con las siguientes palabras: "Hoy me han enviado una desafortunada entrevista a Álex Casademunt, en la que en vez de mostrarse agradecido, acusa a OT1, y hace responsables a otros profesionales, entre los que me encuentro, de su escaso éxito. Muy lamentable, poco acierto y poca vergüenza". Este ha comenzado: “Operación Triunfo te dio muchísimo más de lo que jamás hubieras podido imaginar. Hay muchos jóvenes que tienen el mismo o más talento que tú que jamás tendrán ni el 10% de las oportunidades que tú has desaprovechado".

A lo que seguía: "No escupas en la mano que te dio de comer tan generosamente". En cuanto a término de oportunista este se defendía: “Sería un oportunista si me hubiese quedado la primera versión de Mi música es tu voz, pero la misma productora de OT me pidió que interviniese como profesional para transformar una canción ordinaria en extraordinaria", apuntaba muy tajante el compositor. Y daba diferente definición al polémico término: "Cuando dices que fui un oportunista a lo mejor tienes razón. Es lo que buscamos, oportunidades”.

Para terminar aseguraba: "Por desgracia hay mucho amargado y frustrado intentando hacer daño a los que hemos trabajado duro para alcanzar objetivos. Si en lugar de faltarme el respeto y burlarte de mí, me hubieras pedido una canción, quizás tu vida ahora sería otra".