El duro ataque de Álex Casademunt a Juan Camus: “Es un fantasma”

Álex Casademunt forma parte del primer grupo de concursantes de 'OT 2001'. Todo un fenómeno social que movió masas en nuestro país y que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Un espacio musical que congregaba a más de cuatro millones de personas frente a la pequeña pantalla. Con una gran final que dio la victoria a Rosa López, abriéndole las puertas para acudir a Eurovisión a representar a España ante toda Europa.





Casademunt ha recordado con cariño esa etapa de su vida tan especial y que jamás olvidará. Lo ha hecho gracias a una entrevista en el programa 'Zippi Zapping' de TevéCat. Pero también, uno de los intérpretes de “Dos Hombres y un Destino” ha lanzado una crítica muy dura hacia uno de sus compañeros de la Academia. Álex ha querido criticar con franqueza a Juan Camus, el concursante que está reconocido como el más polémico de la edición. Tras su paso por Operación Triunfo, ha sido noticia por temas externos a la música.

El artista indicaba lo siguiente en la entrevista respecto a Camus: “Tenemos una relación muy buena, es como si no hubiera pasado el tiempo y se creó un vínculo muy importante para el resto de nuestra vida, menos con Juan Camus, que es nula”.

En tono anecdótico, Casademunt también relataba en la entrevista que este cabreo viene a raíz de un viaje de Javián, otro de sus compañeros en OT1, que acudió a Londres a visitar a Camus. Lo que no le sentó nada bien a Álex fue como actuó Camus con Javián en la ciudad británica: “Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense y a Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener. Con todos mis respetos, es un fantasma a no poder más, con todas las letras una por una”, sentenciaba el exconcursante.

Además, acababa su intervención en TevéCat indicando que tampoco le gustaron determinadas actitudes de Camus respecto al equipo que se encontraba detrás de las cámaras: “Ha ido en contra de gente como Tinet Rubira (director de Gestmusic) que han hecho que el engranaje de la televisión funcione...y luego pretende que se le perdone”, sentenciaba.

Recordamos el 'sonado' rifirrafe entre Juan Camus y Noemí Galera

Noemí Galera quiso recordar hace varios años la especial fecha en la que comenzó la primera edición del talent show, en la que fue directora de casting y encargada de elegir a los cantantes. Todavía hoy, el formato permanece más vivo que nunca y da un perfecto escaparate a los jóvenes que se presentan.

Sin embargo, el cariñoso y emotivo gesto se ha vuelto en contra de la directora y el concursante Juan Camus aprovechaba para cargar contra el concurso.

"Pero qué falsos que sois, que después de apoyaros en los castings de la nueva edición invitasteis a todos a la gala de Navidad menos a mí 'por falta de repertorio'. Cómo engañáis a la gente. Menos mal que el espíritu de OT va más allá que vuestras zancadillas", comentaba el cantante criticando duramente al programa.