El alegato de Ana Rosa Quintana contra el Gobierno de Sánchez por su papel ante la subida de la luz

Ana Rosa Quintana ha vuelto a compartir con la audiencia de 'El Programa de Ana Rosa' su opinión sobre una medida que afecta de llena al Gobierno de coalición formado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. La fuerte subida en la factura de la luz que se ha producido en las últimas jornadas, en torno al 27%, ha provocado un auténtico revuelo en el panorama político y social de nuestro país.

Esta importante subida en el precio de la luz ha coincidido con los efectos del fuerte temporal provocado por la borrasca Filomena, que ha teñido de blanco gran parte del país por las fuertes nevadas de estos días.

La reflexión de Ana Rosa Quintana sobre la subida de la luz

En este sentido, el editorial de la periodista ha ido destinado a los principales partidos que hoy en día forman Gobierno: PSOE y Unidas Podemos. Quintana ha querido tirar de hemeroteca y recordar las posturas de algunos de los miembros de la coalición cuando estaban fuera de Moncloa y se producían subidas de la factura de la luz cuando el Partido Popular estaba liderando el Ejecutivo. "El Gobierno mantiene silencio, pero cuando estaban en la oposición hablaban de 'palo a las familias'", denunciaba la presentadora en pleno directo del programa.

Para justificar su alegato, la periodista de Mediaset ha recordado las declaraciones de algunos miembros de Podemos y también del actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, que llegó a pedir en su momento que las eléctricas debían ser nacionalizadas. Sobre el líder de Izquierda Unida, Quintana ha querido lanzar la siguiente pregunta: "¿Esto no depende del ministro de Consumo? Decir algo, por lo menos, no esconderse".

El mensaje de Ana Rosa Quintana al Gobierno

Por último, Ana Rosa Quintana ha querido mandar un mensaje a los miembros del Gobierno que criticaban al Gobierno por las nevadas que sufrió España en el año 2018. En este sentido, la presentadora de Mediaset ha querido sentenciar la siguiente frase: "No escupas para arriba que luego te cae. La nevada de 2018 era culpa del Gobierno, la subida de la luz era culpa del Gobierno. El problema no es que ocurra, que puede ocurrir, pero que nos den una explicación. Pero de los que han hecho esas declaraciones no dimite nadie, ¡ahora están callados!"

El Gobierno de España se muestra reacio a la bajada del IVA de la electricidad ante el aumento en el precio de la factura en plena ola de frío en todo el país, convirtiéndose en la emergencia metereológica "más potente" a la que se ha enfrentado nuestro país en las últimas décadas. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista fue el viernes de 95 euros el megavatio hora (MWh), cuando el domingo anterior apenas llegó a los 47 euros. Según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). ​

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que vaya a disminuir el tipo tributario sobre este gato, fijado en la actualidad en un 21%, y ha apuntado a Bruselas como uno de los principales motivos para no aplicar esta bajada: "Bruselas nos viene llamado la atención por el abuso del IVA reducido".

