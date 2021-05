Alberto Chicote fuera de los fogones: su "vicio" oculto y su desconocido papel en la saga Star Wars

Alberto Chicote es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país, tanto por su arte dentro de las cocinas como por su papel como presentador de algunos de los programas culinarios más importantes de nuestra televisión: 'Pesadilla en la cocina' o '¿Te lo vas a comer?'

Además, Chicote también ha destacado en los últimos años en la pequeña pantalla por su papel en uno de los eventos televisivos más importante del año, las campanadas, donde en las últimas ediciones ha acompañado a Cristina Pedrocheen la Puerta del Sol como maestro de ceremonias en Antena 3.

Chicote es conocido por todos por su peculiar forma de actuar delante de las cámaras cuando llega a una cocina, pero existen otras muchas facetas que son desconocidas y que poco a poco está enseñando a todos sus seguidores, sin dejar a un lado todo el contenido que publica en redes sociales y que comparte con todos su seguidores.





Pero en los últimos días hemos conocido un lado mucho más personal de Alberto Chicote que tiene que ver con los videojuegos. En una entrevista concedida a los compañeros de 'Marca Gaming', Chicote ha explicado algunas de sus experiencias mejor guardadas con el mundo de los videojuegos, llegando incluso a decir que consiguió un día libre después de echar una partida al Tetris. "En cuanto a jugador, yo le he echado muchas horas al Tetris, echando la moneda de 5 duros, pero no fui especialmente bueno. Pero bueno, no se me daba mal del todo, aunque tengo que decir que me gané un día libre gracias al videojuego. Fue cuando yo estaba trabajando en un restaurante en Suiza y el jefe tenía dos chicos con la GameBoy, que acababa de salir, y con el Tetris. Pues él aún era peor que yo., y me retó a hacer 100 líneas a cambio de un día libre. Claro, cuando iba ya por las 300 o 400 lo dejé estar, había ganado el día libre!".

La faceta más desconocida de Alberto Chicote

El cocinero más televisivo de nuestra televisión ha aprovechado este momento para desvelar una de sus facetas más desconocidas pero que ya forman parte de su currículum, y es que la voz de Alberto Chicote forma parte de un juego de una de las sagas más importantes de la historia: Star Wars. "Sí, doblaba la voz de un comandante que alentaba a sus tropas cuando había que salir de Hotz, el planeta helado. Entonces, yo diría que en 12 de las 15 frases que tenía que decir tenía que locutar la palabra 'transporte'. Y ahí no veas los problemas que tuve, porque a mí me salía decir 'trasporte', sin la N".









@albertochicote estuvo en #MARCAGaming28 y nos contó que participó en el doblaje de un videojuego de Star Wars. No te pierdas toda la entrevista aquí https://t.co/2PewGbl7z1 con @MarcaGaming — MARCA (@marca) May 10, 2021