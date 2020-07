La advertencia de Toñi Moreno a José Manuel Avilés tras su regreso a 'Viva la vida'

Este fin de semana el plató de 'Viva la vida' ha sido testigo de un encuentro muy esperado por muchos. La primera presentadora del programa vespertino de Mediaset durante los fines de semana se ha encontrado tras varios meses de distancia con uno de los colaboradores más polémicos del programa, José Antonio Avilés. Hay que recordar que ambos se separaron cuando la cadena decidió mandar a la presentadora a 'Mujeres y hombres y viceversa', en una apuesta personal por Emma García para las tardes de Telecinco.

Esta distancia también ha venido en parte influenciada por los programas a los que ha asistido Antonio Avilés en los últimos meses. El más destacado de ellos ha sido 'Supervivientes'. Uno de los talent show más difíciles del panorama español ha hecho que muchos puedan descubrir el lado más salvaje de Avilés, pero esto no ha sido lo que ha destacado de él en el programa.

Las supuestas mentiras, engaños, estafas y deudas del colaborador de Mediaset ha sido lo que verdaderamente han sido noticia, que han servido para poder ocupar minutos de televisión y poder hacernos una idea de quién es Antonio Avilés.

Una de las noticias más destacadas y que ha supuesto la crítica de muchos compañeros de Avilés en Telecinco ha sido que realmente no tiene el título de periodista. El que se hacía pasar por profesional de la información, no sólo ha engañado a sus compañeros durante estos años, sus padres también se han llevado las manos a la cabeza porque eran desconocedores de que su hijo, conocido por proporcionar grandes noticias, no obtenía el título por el que pagaron.

La advertencia

Toñi Moreno por este mismo motivo le ha puesto las cosas en su sitio, y le ha dicho que todo lo que publique lo debe demostrar con pruebas. Sin ellas, ha dicho la presentadora del prorgama, no va a darle veracidad a sus noticias.

Un 'zasca' que no ha sentado nada bien al colaborador del programa, acostumbrado a tratar con Emma Garcia, mucho más benevolente con él que Moreno. Y es que Avilés, aunque haya reconocido que está en tratamiento psicológico, ha hecho intentos de engañar otra vez a la audiencia y a sus compañeros. 'Sálvame' descubrió que no era verdad que Avilés se había apuntado a estudiar periodismo, como él mismo dijo con Emma García, y tampoco es verdad que él tenga intenciones de dejar el mundo televisivo.

Por eso, la periodista andaluza ha sido clara y le ha dicho que para dar veracidad a sus noticias, debe llevar pruebas que no dejen duda. "Tú me tienes que demostrar las cosas porque yo lo que he visto desde mi casa es que mientes más que hablas", ha ordenado la presentadora de Telecinco. "Déjame que lo vea", ha exigido la presentadora.

La nota de Toñi Moreno

Esta advertencia no sólo ha quedado en el plano profesional. La periodista, que se ha vuelto encontrar con el colaborador, ha dejado claro que ella no va a darle una oportunidad como sí ha hecho su compañera, Emma García. En este sentido ha querido dejar claro que ella va a partir desde menos diez con Avilés, y que en función de los pasos que vaya demostrando, irá ganando confianza en él. Un duro revés para Avilés, que ha querido dejar claro que ha contraido todas sus deudas a las personas a las que debía dinero.

"Tú tienes que tener en cuenta que, como colaborador, tú conmigo empiezas desde menos diez", ha dicho la presentadora esta tarde frente a su colaborador en el plató de Telecinco.

