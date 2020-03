La actriz de tu infancia que menosprecia al coronavirus: "La gente se va a morir, es inevitable"

La cuarentena no está sentando igual de bien a todo el mundo. Mientras los que hay quienes han encontrado estos días como una forma de dar lo mejor de sí mismo en redes sociales, ya bien sea a base de conciertos en redes sociales o en el patio del vecindario, o bien mostrando un talento con el que entretener y enseñar como puede ser bailar, hacer ejercicio o cocinar.

Los hay que este encierro no está surtiendo buenos efectos y la negatividad, o directamente el aburrimiento les hace enviar mensajes cargados de negatividad o incoherencia en redes sociales.

Este es el caso de la actriz Vanessa Hudgens, quien interpretase Gabriella Montez en 'High School Musical', que cuenta con millones da fans en redes sociales, y que no ha salido bien parada después de hablar sobre el coronavirus.

Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale fueron dos de las protagonistas de High School Musical

El menosprecio de Vanessa Hudgens al coronavirus

Durante la cuarentena que está guardando la actriz, Hudgens decidió hacer un directo en su perfil de Instagram donde tiene más de 38 millones de seguidores. Uno de ellos ese atrevió a preguntar a la actriz que opinaba toda esta crisis que ha generado el COVID-19. Ahí fue cuando Hudgens se metió en un jardín del que luego se arrepintió de haber entrado.

"Sí, hasta julio suena bastante mal, lo siento. A ver, es un virus, lo entiendo y lo respeto. Pero al mismo tiempo, incluso si todo el mundo se contagia, la gente se va a morir. Es terrible pero ¿Inevitable?”, decía con total libertad.

Vanessa Hudgens diciendo que "respeta" al coronavirus pero que es una tontería y solo le damos demasiada importancia tiene la misma energía que Kika Nieto diciendo que la homosexualidad no está bien pero la tolera��pic.twitter.com/lEhDkt4SYS — ������������⁷ (@minsmolk) March 17, 2020

Un comentario donde la actriz y también cantante reaccionaba de la forma más desafortanada, algo que muchos de sus seguidores no han aprobado. Con comentarios del tipo "ubícate hija mía de verdad", "digas lo que digas eres una apática insensible", "mientras vanessa hudgens dice que parecemos idiotas por austarnos y que aún así nos vamos a morir xq es algo inevitable, tenemos a la hermosa ahsley tisdale bailando we're all in this together para alegrarnos la cuarentena..", y miles de comentarios más que no dejan en muy buen lugar a Hudgens.

Debido a esta avalancha de comentarios negativos, la actriz se veía en la obligación de subir una disculpa a sus redes sociales donde pedía perdon por la forma en la que podía haber ofendido con unas palabras insensibles e inapropiadas para la situación en la que nos encontramos: "Esto ha sido una gran llamada de atención sobre lo que mis palabras pueden significar. Deseo que todos estén todos a salvo en casa y que se mantengan sanos durante estos tiempos tan locos ", escribía en sus redes sociales.

Ashley Tisdale, la actriz de High School Musical que si sabe como pasar la cuarentena

En el otro extremo de esta situación se encuentra la actriz Ashley Tisdale, que interpretaba a Sharpay Evans, una especie de 'villana' en la cinta musical y que ha dado una lección a su compañera de profesión.

Lejos de decaer en la tristeza o de alarmar con el coronavirus, Tisdale, subió a las redes un bonito mensaje para motivar a sus seguidores: "Si necesitas trabajo durante esta cuarentena intenta esto", escribía en su cuenta de Instagram acompañado de un vídeo donde se le puede ver bailar una de las canciones más icónicas del musical infantil 'We're All in This Together'.

Una canción de los más idónea ya que su letra viene a decir "estamos todos juntos en esto", un mensaje de lo más positivo para estos tiempos de cuarentena. Como no podía ser de otra manera, la publicación de Ashley se ha llenado pronto de mensajes positivos con esta iniciativa.

Los actores de High School Musical se reencuentran para llevar mejor la cuarentena

Lejos de convertirse en un hecho aislado, el vídeo de Ashley Tisdale, provocaba una reacción en cadena que culminaba con el reencuentro virtual de varios de los actores originales de 'High School Musical'. Primero la arrepentida Venasse Hudgens, con una botella de vino en mano, se animaba a escenificar una de las escenas de la película junto a Ashley.

Más tarde Bart Johnson, que interpretaba al padre de Zac Efron en la película, y Kaycee Stroh que interpretaba a Marta se unían a la coroegrafía de Ashley. Finalmente otro de los protagonistas, Corbin Bleu, quien interpretasa al joven deportista Chad, también se animaba con un poco de baile para afrontar de la cuarentena.

Una imagen que ha entusiasmado a los fans de la película de Disney Channel, que se convirtió en un fenómeno de masas allá en el 2006. El deseo con el que se han quedado muchos de los fans de 'High School Musical' ha sido ver unirse a estas coreografías al protagonista principal, al actor Zac Efron. Habrá que ver si finalmente Efron se anima a mostrar algunos de sus pasos, días no le van a faltar para hacerlo.

que pereza la vanessa hudgens podrías al menos levantar el culo de la silla no sé por eso sharpay era mejor pic.twitter.com/NLT3tsl1GV — uxía (@guantanamere) March 19, 2020

