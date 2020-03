6 miniseries para ver durante esta cuarentena

Entre las actividades más socorridas para pasar el rato durante la cuarentena por coronavirus está sin duda el consumo de series. La oferta de este tipo de contenido en televisión y en las distintas plataformas de streaming no ha parado de crecer en los últimos años, por lo que cualquiera que quiera distraerse ante la prohibición de salir de casa tiene mucho donde elegir.

No obstante, a pesar de que todo parece indicar que el estado de alarma irá para largo (el ministro Ábalos admitió que es probable que quince días de confinamiento no sean suficientes), no todo el mundo tiene la paciencia suficiente para ver una serie larga, de esas de más de cinco temporadas y que pueden hacerse cuesta arriba si no nos enganchan desde el principio.

Es por eso que las miniseries pueden ser un formato atractivo para muchos. Se trata de producciones de pocas temporadas (en ocasiones, solo de una) y de pocos capítulos. A continuación, hacemos seis propuestas concretas de temáticas variadas pero todas ellas muy bien valoradas por la crítica y los espectadores.

Chernobyl

Duración: 5 horas y media.

Una de las series más aclamadas del año pasado y votada por los usarios como la quinta mejor de la historia en el portal especializado IMDb. La ganadora del Globo de Oro a mejor miniserie del año narra el accidente nuclear de Chernóbil, ocurrido en 1986.

Los cinco capítulos de la serie cuentan la historia del desastre desde distintos puntos de vista. La producción destaca por su excelente nivel técnico (fotografía, sonido y banda sonora), sus interpretaciones y por un guion cuyo corazón aborda las consecuencias de la mentira y la falta de transparencia por parte de los gobiernos.

Sherlock

Duración: casi 20 horas.

La adaptación de la BBC de las novelas de Sir Arthur Conan Doyle es una de las producciones más valoradas por la crítica en los últimos años. Se trata de una actualización del popular inquilino de la calle Baker al Londres del siglo XXI.

Un punto a favor de esta serie son sus temporadas cortas, de un máximo de cuatro capítulos. Eso sí, cada uno de ellos ronda la hora y media de duración.

Hermanos de Sangre

Duración: 10 horas.

Para muchos la mejor serie —e incluso el mejor elemento audiovisual— jamás rodada sobre la Segunda Guerra Mundial. Producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, los usuarios de IMDb la votaron como la tercera mejor serie de la historia y la mejor no documental. Sus diez capítulos siguen la estela de la compañía Easy, de la División 101ª aerotransportada del ejército estadounidense.

Una historia visualmente apabullante y dramáticamente desgarradora que se centra en la traumática experiencia de los combatientes del conflicto armado más sangriento de la historia.

Hijos del Tercer Reich

Duración: 4 horas y media.

Una mirada distinta a la Segunda Guerra Mundial, esta vez contada desde el punto de vista de los alemanes. La serie, de producción germana, está protagonizada por cinco amigos y por los caminos que cada uno de ellos escoge durante el devenir de la guerra. Dos de ellos participan como combatientes, las dos mujeres se emplean como enfermera y como camarera-cantante, mientras que el quinto trata de sobrevivir por su condición de judío.

La serie provocó tanta polémica como aprobación; lo que es seguro es que no deja indiferente.

Bodyguard

Duración: 6 horas.

Thriller que mezcla con precisión la acción trepidante y la trama política. Keeley Hawes y Richard Madden encarnan a una ambiciosa ministra del Gobierno británico y a su guardaespaldas en un tiempo de incertidumbre marcado por el terrorismo internacional.

La serie, sin renunciar a un ritmo frenético, plantea preguntas sobre la relación entre seguridad y libertades ciudadanas en un mundo amenazado.

Big Little Lies

Duración: 7 horas.

Una de las revelaciones de los últimos años en el panorama audiovisual. Con un reparto de lujo, encabezado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shilene Woodley y Laura Dern (y por si esto fuera poco, en la segunda temporada se incorpora Meryl Streep), la serie cuenta las historias entrelazadas de varias mujeres de un rico suburbio californiano.

Suspense, crimen y una clara denuncia de la violencia machista son los ingredientes de este explosivo cóctel que engancha desde el primer minuto.