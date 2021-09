Ábalos rompe su silencio con Cristina Pardo y explica cuál es su relación real con Sánchez: "No hablamos"

El que hasta hace pocos meses era ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, ha roto este lunes su silencio en el estreno del nuevo programa de Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta, 'Más vale tarde'.

El que ha sido hombre fuerte del Gobierno y del Partido Socialista en los últimos años reaparecía públicamente tras su repentina salida del Ejecutivo hace unos meses.

Durante su paso por el Gobierno, Ábalos ha jugado un papel relevante en las decisiones del Consejo de Ministros, pero también ha estado involucrado en ciertas polémicas que de una manera u otra pasaron a un segundo plano por la llegada de la pandemia a nuestro país. El caso más llamativo fue el que involucró a José Luis Ábalos con el caso de Delcy Rodríguez y las famosas maletas en el Aeropuerto de Barajas.

A pesar de esta polémica, Ábalos continúo al frente de su ministerio y llevando la voz cantante de las decisiones y las posturas adoptadas por el Partido Socialista. Pero, en el último plan de renovación de Gobierno aplicado por Pedro Sánchez dentro de las filas del ala socialista del Consejo de Ministros se produjo su salida junto a otros nombres fuertes como Carmen Calvo o Isabel Celaá.









Sobre su salid del Consejo de Ministros y sobre la situación actual con el líder del Ejecutivo ha sido preguntado en el programa de Atresmedia, señalando que desde su salida no ha tenido ningún tipo de contacto con Pedro Sánchez.

Ábalos explica su relación con Sánchez en La Sexta

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que no habla con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el día en que le comunicó su destitución, a mediados de julio y, aunque no ha aclarado las razones por las que fue cesado, ha reconocido que entonces, y todavía ahora, acusaba "cierto desgaste personal", por la "presión" a la que estaba sometido y la "intensidad tremenda" de los últimos años de la vida política española.

"Yo estaba al tanto de la necesidad de reimpulsar la acción política del Gobierno, no es algo que no esperara”, ha explicado. Hablamos el día que se supo, un encuentro. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Tampoco soy de preguntar". Así lo ha asegurado en una entrevista tras un mes y medio sin hacer comentarios públicos sobre su salida, no sólo del Gobierno sino también de la dirección del PSOE.

Aunque no ha querido detallar cuales fueron los motivos concretos que le dio Sánchez para prescindir de él, sí ha confirmado que la decisión la adoptó en exclusiva el jefe del Ejecutivo, al afirmar que como presidente tiene la capacidad de nombrar y destituir a sus ministros, y de "hacer las composiciones que estime pertinentes".

El exministro también ha mencionado la necesidad que ha esgrimido Sánchez en este tiempo, para justificar su decisión, de "reimpulsar la acción política del Gobierno", y ha asegurado que él mismo estaba al tanto hasta ese momento de la intención del presidente de remodelar su equipo.