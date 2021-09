Cristina Pardo desvela las palabras que recibió de Mamen Mendizábal antes del estreno de 'Más vale tarde'

Este lunes, la televisión ha vuelto a la normalidad tras las vacaciones de verano. Esta tarde, Iñaki López y Cristina Pardo volverán de sus días de descanso para enfrentarse a todos los retos que les llegan con esta nueva temporada televisiva.

Mamen Mendizábal anunció, hace unos meses, que había decidido poner punto y final a su etapa al frente de 'Más vale tarde'. Como consecuencia, laSexta tuvo que hacer una remodelación de su parrilla y eligieron a Iñaki López y Cristina pardo para coger el relevo del programa diario. Como consecuencia, 'La Sexta Noche' pasará a ser presentado por José Yélamo y 'Liarla Pardo' ha desaparecido de la programación, cuyo espacio ha sido cedido a Nuria Roca con su propio espacio.

Como consecuencia de todos estos cambios, López y Pardo ha concedido una entrevista a 'VerTele'. En primer lugar, los presentadores también se enfrentan a un gran cambio en su vida personal, ya que volverán a poder disfrutar de los fines de semana junto a sus seres queridos. "Hay que cambiar el chip, las aplicaciones, el software y el hardware. Hay que cambiarlo absolutamente todo para enfrentarse a un programa diario. Incluso hay que arreglar cosas en casa y compatibilizar una vida familiar con todo esto. Creo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Yo no hago un programa diario desde 2010, han pasado once años y muchas cosas en mi vida, así que iremos aprendiendo a compatibilizar a medida que vayamos haciendo el programa", decía por su parte el presentador.

"Yo lo que puedo decir es que llevaba tres años y medio sin trabajar de manera diaria y no lo tengo tan olvidado. Sí que voy a notar mucho lo de tener los fines de semana libres, porque ya no vas tan al revés de la gente. En mi grupo de amigos hablaban de quedar este fin de semana y por fin puedo el domingo. Me hace ilusión y desde ese punto de vista creo que Iñaki y yo lo vamos a aprovechar bastante", comentaba la colaboradora de 'El Hormiguero'.









"Mamen es muy respetuosa"

Por otro lado, los presentadores han reconocido que han hablado con Mamen Mendizábal para tener más información a la hora de enfrentarse a este nuevo espacio. Sin embargo, desvelan que ella no les ha querido dar ningún tipo de consejo. "Mamen es muy respetuosa y no da consejos. Nos dio información y el único consejo que nos dio fue que lo disfrutemos", comentaba López.

"Trataremos de hacer el programa nuestro, mantendremos la filosofía de Más vale tarde que es la filosofía de la cadena para que la gente si pasa algo vaya corriendo a poner laSexta porque sabe que ahí estaremos informando. Estamos seguros de que Mamen nos va a ver", agregaba el comunicador.

"La última vez que hablé con ella fue hace poco me dijo que disfrutemos mucho del programa. Nos deseó mucha suerte. ¿Y qué vamos a aportar a Más vale tarde que no tuviera con Mamen? Pues que no está ella, estamos nosotros, y tenemos una forma de ser muy diferentes. Ni mejor ni peor, somos personas distintas. Yo no creo en los programas personalistas pero sí creo en esos en los que los presentadores ponen su impronta personal. Y este va a ser el caso, igual que lo era con Mamen", opinaba Pardo.