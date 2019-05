Madonna actuará en la final de Eurovisión 2019. La UER (Unión Europea de Radiodifusión), ente organizador del certamen, y la televisión pública israelí han confirmado este jueves la esperada noticia. La reina del pop interpretará su hit "Like a prayer" y 'Future', un tema de su nuevo disco junto al rapero Quavo.

La participación de Madonna ya es oficial después de los rumores de una posible cancelación a escasos días de la gran cita. Pese a que medios israelíes anunciaron hace ya casi dos meses que la artista cantaría en la final del famoso concurso musical, los problemas en torno a la firma del contrato pusieron en peligro dicha actuación.

El pasado lunes, el supervisor ejecutivo del festival, Jon Ola Sand, anunció que la artista no había llegado a un acuerdo con ellos y que, por tanto, no podía garantizar que Madonna actuara sobre el escenario de Eurovisión. De hecho, medios israelíes aseguran que este mismo jueves el 'jefe' del festival vetó la entrada de la diva del pop a la Expo de Tel Aviv al no haberse formalizado el acuerdo. Las trabas para finalizar el trámite podrían haber estado en las complicaciones sobre los derechos de transmisión del éxito "Like a prayer". Finalmente, Jon Ola Sand accedió a que la artista pudiera ensayar y por la tarde la televisión pública israelí anunció que el acuerdo finalmente ya estaba cerrado.

UN MILLÓN DE DÓLARES

La aparición estelar de Madonna en Eurovisión se producirá gracias al multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams, que pagará un millón de dólares a la artista. En Tel Aviv, la cantante está acompañada por un séquito de más de cien personas, incluidas coristas, bailarines y decenas de profesionales.

PETICIÓN DE BOICOT

La actuación de Madonna ha sido objeto en los últimos días de llamamientos de la campaña de boicot cultural, que le pidió que no actuase, a lo que ella respondió que "no la callarán". "Nunca dejaré de hacer música para adaptarla a la agenda política de alguien, ni dejaré de denunciar las violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo", aseguró Madonna en las últimas horas.