¿Estará finalmente Madonna en la final de Eurovisión?

La esperadísima actuación de Madonna en la final del festival de Eurovisión 2019 está en el aire. Pese a que de manera extraoficial se confirmó la presencia de la estrella norteamericana en la gran gala de este próximo sábado 18 de mayo en Tel Aviv, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ente organizador del certamen, ha admitido este lunes que no hay un contrato firmado y que dicha actuación podría no llegar a producirse.

En una rueda de prensa previa a la primera semifinal del concurso, que se celebra este martes, el Supervisor Ejecutivo del festival, Jon Ola Sand, ha confirmado las negociaciones con la Reina del Pop y el interés del festival por contar con ella para el interval act de la final. "La razón por la que la UER no ha confirmado la actuación de Madonna es porque no hay contrato firmado con ella", ha declarado, lamentando la situación: "Nos encontramos en fase final de negociaciones pero si esta semana no hay un contrato firmado no la veremos en el escenario".

Jon Ola Sand ha lamentado que los medios de comunicación hayan confirmado una actuación que todavía sigue en el aire. "Ha habido rumores y la gente ha estado hablando en boca de la UER", ha dicho. Sin embargo, el 'jefe' de Eurovisión ha admitido que ambas partes están deseosas de alcanzar un acuerdo. "Tenemos una artista a la que le gustaría participar en Eurovisión y a nosotros nos encantaría tenerla en el escenario. Pero para ello necesitamos ciertas garantías".

Al margen de Madonna, el supervisor ejecutivo se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado estos días por la televisión pública israelí pese al descontento manifiesto de algunos países con la realización de sus actuaciones. "Siempre hay cosas que arreglar pero todo está bajo control, dentro de que es un show en directo", ha señalado.