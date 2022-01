Demoscopia y 'efecto Tanxugueiras': por qué Chanel tiene (bastantes) opciones de ganar a Rigoberta Bandini

La decisión de RTVE de desvelar los puntos de las semifinales del Benidorm Fest arrojan un escenario de incertidumbres sobre quién será el próximo representante de España en Eurovisión 2022, cuya final se celebrará el 14 de mayo en Turín (Italia). Aunque Rigoberta Bandini y Tanxugueiras llegaban a la ciudad alicantina con la vitola de favoritas, a última hora se ha sumado a la contienda la joven Chanel con su numerazo de "Slo Mo" coreografiado a la perfección. La cantante, bailarina y actriz cubana y catalana fue la ganadora de la primera semifinal por encima del trío gallego de folk y Rigoberta Bandini lideró la segunda. Y aunque "Ay Mamá" se ha convertido en todo un fenómeno mediático sumando millones de reproducciones en Spotify y Youtube, su victoria no está en absoluta decantada. El desconocido jurado demoscópico (una fórmula jamás utilizada hasta ahora en una preselección española) y el 'efecto Tanxugueiras' podrían desequilibrar la balanza en favor de Chanel.

¿Qué puede pasar este sábado en la final? Cualquier preselección española es imprevisible y debe decirse de antemano que las sorpresas están aseguradas. ¿Quién nos iba a decir el miércoles que Tanxugueiras sería la penúltima en el ranking del jurado profesional? Pero al conocerse los resultados de las semifinales sí es posible intentar predecir cuáles van a ser las tendencias en cada uno de los bloques de votación.

El ganador del Benidorm Fest, y por tanto el representante de España en Eurovisión 2022, lo decidirá un jurado de profesionales de la música, el televoto directo y el jurado demoscópico. El jurado, formado por Natalia Calderón, Miryam Benedited, Estefanía García, Marvin Dietmann y Félix Bergsson, tiene el 50% de la decisión. El otro 50% corresponde al público, un bloque dividido entre el voto directo del espectador y entre las 350 preseleccionadas por una empresa demoscópica para dejar constancia del gusto mayoritario de la sociedad española. Cada uno de esos bloques de 'voto popular' suponen un 25% en el peso final de la decisión.

TELEVOTO

De los tres bloques, el más fácil de predecir sería el televoto. Aunque Tanxugueiras tiene muy difícil la victoria final dado el poco apoyo que recibió en la semifinal por parte del jurado, su candidatura puede ser clave a la hora de decidir el ganador. El voto gallego es masivo, como demuestran los datos de participación en la votación en las dos semifinales (45.000 en la semifinal de Tanxugueiras y 17.000 en la segunda) y eso hace muy posible que el trío de folk se lleve holgadamente la máxima puntuación en este apartado. Sólo una desmovilización motivada por el desamparo recibido por parte del jurado daría opciones al resto de rivales, aunque eso parece poco probable. Lo más normal es que Rigoberta Bandini sea la segunda opción más votada dado el apoyo mediático que está recibiendo (con la cadena Telecinco como máxima representación de dicha campaña) y Chanel quede tercera. Esto supondría que Tanxugueiras recibiría en este bloque 30 puntos, Rigoberta Bandini 25 y Chanel, 20.

JURADO

Luego tenemos la votación del jurado, el de mayor peso como único bloque. En este caso no se dan puntos concretos según el puesto en el que quedas sino que cada candidatura recibe los puntos en función del ranking individual de cada miembro, que va de 12 para su canción favorita a 2 para la que menos. Chanel fue la más votada por el jurado en su semifinal con 55 puntos. Esto quiere decir que la artista de origen cubana recibió cuatro '12' y un '7'. Rigoberta Bandini recibió 56, uno más que Chanel en su semifinal. Rigoberta pudo ser puntuada con cuatro '12' y un '8' o tres '12' y dos '10'.

Es difícil aventurar qué puede pasar en esta votación ya que Chanel y Rigoberta no han coincidido en la misma semifinal, pero si los jurados guardan coherencia una será primera y otra segunda no con muchos puntos de diferencia entre sí. Lo normal es que esa diferencia de puntos no fuera más de diez, e incluso podría reducirse a cinco o seis. Podríamos apostar que Rigoberta Bandini puede ser la ganadora de este bloque al ser una opción más 'de jurado' (si es que eso existe), aunque si Chanel es capaz de volver a imponerse, la intérprete de "Slo Mo" lo tendría todo de cara para ser la ganadora final.

VOTACIÓN DEMOSCÓPICA

Suponiendo que Rigoberta Bandini gana el jurado, todo podría quedar en manos del jurado demoscópico. Un bloque que cuenta con el 25% del peso total pero que puede ser definitivo para desequilibrar esa lucha entre casi iguales entre Rigoberta Bandini y Chanel. Es muy destacable que "Ay mamá" no ganó este bloque en la semifinal del jueves, pese a su gran popularidad. Es más, le ganó una candidatura - la de Gonzalo Hermida - que ni siquiera pudo defenderse en directo al resultar positivo por covid-19. Teniendo en cuenta que los 350 miembros del jurado demoscópico son los mismos en las semifinales y la final, Rigoberta Bandini tiene, en principio, difícil ganar en este bloque el sábado.

Quien sí lo ganó fue Chanel en la primera eliminatoria, superando incluso a Tanxugueiras. De esta manera, "Slo Mo" es ahora mismo la favorita para llevarse los 30 puntos de este bloque otorgados al mejor clasificado. Rigoberta Bandini podría ser la triunfadora final del festival, pese a todo, en el caso de ganar el jurado y quedar por encima de Chanel en el televoto. Pero en ese caso sí sería importante que Rigoberta fuera como mínimo segunda para el demoscópico y recibiera 25 puntos, sólo cinco menos que Chanel. Y aquí está el problema para Rigoberta Bandini, porque también puede darse que Tanxugueiras e incluso Gonzalo Hermida pudieran quedar mejor que ella en este bloque. Y si Rigoberta es tercera o cuarta en el demoscópico, sólo sumaría por tanto 20 o 18 puntos. Es decir, diez o doce menos que su principal rival. Una diferencia abismal que podría arruinar su triunfo.

Por tanto, si jurado y televoto siguen el guion establecido, el triunfo del Benidorm Fest quedará determinado por la posición de Chanel y Rigoberta en el jurado demoscópico y qué otras candidaturas se pueden colar entre ellas.

Es decir, aunque Rigoberta Bandini cuenta con el récord de reproducciones y una máquina mediática muy potente a sus espaldas, Chanel podría llevarse una preselección a la que acudía casi como de relleno. Es importante recordar que en caso de empate a puntos entre ambas, se dará más peso al televoto. En ese extremo caso, en principio, Rigoberta saldría beneficiada ya que se espera que quede por encima de Chanel en el voto popular. Aunque recordemos: en una final puede pasar cualquier cosa y nada es seguro.