Videojuegos: Videojuegos clásicos adquiridos en PlayStation3 y Vita cambian su fecha de expiración impidiendo acceder a ellos

Los jugadores de PlayStation 3 y Vita han dejado de tener acceso a las compras digitales de juegos clásicos como Chrono Trigger, Super Street Fighter IV: Arcade Edition o Final Fantasy VI, después de que se modificara automáticamente la fecha de expiración.

Las quejas de los usuarios en Reddit y Twitter se repiten: títulos clásicos de PSOne adquiridos en formato digital, en ocasiones bibliotecas enteras, han modificado su fecha de expiración a 31 de diciembre de 1969.

Este cambio afecta a los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation Vita, y ha juegos como Chrono Cross, Chrono Trigger, Final Fantasy VI , Gex: Enter the Gecko, Rune Factory Oceans o Super Street Fighter IV: Arcade Edition.

El editor de Games Hub, Edmond Tran, ha sido uno de los afectados e incluso ha compartido capturas de la nueva fecha de expiración y el fallo en el acceso.

Here's something shitty:– The PSOne Classics version of Chrono Cross can't be found on the PS Vita store anymore, only on your download list if you bought before. Runs fine though.– It's on the PS3 store, but trying to install and run it tells me it expired? In 1970?? wtf pic.twitter.com/o0xz96izmF ? Edmond Tran (@EdmondTran) April 4, 2022

Desde Kotaku, medio especializado que se ha echo eco de este problema, señalan que Sony aún no ha ofrecido una respuesta, pero que creen que puede deberse a un fallo que revierte la fecha de expiración de las licencias de los juegos a una fecha arbitraría establecida por los ingenieros como esperanza de vida de un determinado 'software', también conocido como 'Unix epoch'.

