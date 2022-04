Videojuegos: Return to Monkey Island buscará su hueco entre los nostálgicos y quienes jueguen por primera vez la saga

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Una nueva aventura de la franquicia Monkey Island llegará en 2022 con un diseño de estilo animado y alejado del pixelado de los originales, pero manteniendo el género que lo caracteriza, de 'apuntar y clicar', en una propuesta que busca unir tanto a los nostálgicos de la saga como los que se aventuren en ella por primera vez.

La nueva entrega de las aventuras de Guybrush Threepwood promete recuperar su esencial desde el mismo su mismo anuncio, hecho en una fecha muy concreta, April Fools' Day (1 de abril), similar al Día de Todos los Santos en España, en la que se gastan bromas.

Ron Gilbert, diseñador de las dos primeras entregas, publicó en el blog que lleva 18 años escribiendo (Grumpy Gamer), que aprovechaba la oportunidad para anunciar que había decidido hacer otro Monkey Island. Algunos le creyeron, otros dudaron, por la fecha, y un nuevo anuncio apareció tres días después, confirmando que el juego además llegaría este año, junto con un trailer de adelanto.

La elección de April Fools' Day para anunciar el nuevo juego no fue casual, como ha reconocido Gilbert en una entrevista a The Verge recogida por Europa Press, en la que también participa el coguionista, Dave Grossman. Una fecha que en realidad no le gusta, como cada año por el 1 de abril deja constancia en su blog, avisando de que "está libre de bromas". Y los plazos de desarrollo coincidieron para que ese día pudiera anunciarse.

Return to Monkey Island sigue a las dos primeras entregas, Secret of Monkey Island y Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, lo que ha puesto en una situación complicada a sus creadores, porque hay mucha nostalgia, pero también mucha gente que no ha jugando nunca a ningún título de la saga.

"Realmente continúa donde terminó Monkey Island 2", asegura Gilbert. Pero no es tan simple como hablar de una secuela directa. "Cuando hablábamos por primera vez sobre el proyecto, una de las cosas de las que nos dimos cuenta fue que no podemos crear el juego exacto que hubiéramos creado en 1992 porque no somos las mismas personas que éramos entonces, y el mundo es diferente, y hay varios títulos más de Monkey Island en él", ha ampliado Grossman.

La decisión que tomaron fue adaptarse al canon tanto como se pudiera, aunque con los obstáculos que eso supone, ya que, como explica Grossman, "algunos juegos no concuerdan entre sí" y en otras "el canon a veces puede interponerse en el camino de contar una buena historia".

El estilo artístico se alejará de los píxeles, característico de los juegos de las dos primeras entregas, para adoptar la animación. Y aunque se mantiene el género, una aventura de 'apuntar y clicar', éste se ha repensado para que también lo puedan disfrutar los jugadores de hoy en día acostumbrados a los controladores de videoconsolas.

Una lección que ambos aprendieron de Thimbleweed Park, otra aventura de 'apuntar y clicar' pero de tipo retro, con estilo pixel, más similar a los juegos clásicos de LucasArts, es "asegurarse de no atrincherarse tanto en el pasado", ha apuntado Gilbert.

En concreto, Gilbert se refiere a que "con ese juego, hubo personas que comentaron que sentían que había mucho humor, bromas y situaciones que simplemente se les pasaban por alto porque no estaban atrincherados en esas viejas cosas de apuntar y hacer clic de LucasArts".

Aunque ya se sabía por los títulos de crédito del tráiler, también regresan los compositores originales de la banda sonora, Michael Land, Peter McConnel y Clint Bajakian. Y habrá doblaje de voz, con Dominic Armato de nuevo en el papel Guybrush.

