Videojuegos: Final Fantasy 16 se encuentra en su etapa final de desarrollo

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

La nueva entrega de la saga Final Fantasy de Square Enix se encuentra en su etapa final de desarrollo tras sufrir retrasos en el mismo debido a la pandemia de coronavirus, lo que acerca su fecha de lanzamiento.

Final Fantasy 16 se anunció a mediados de septiembre de 2020 dentro de un evento de PlayStation sobre las novedades que llegarían a su consola de nueva generación, PlayStation 5. Entonces se adelantó de que se trataría de un juego exclusivo.

El desarrollo de este juego continuó durante la pandemia, si bien encadenando retrasos, el último anuncio por el productor, Naoki Yoshida, a finales del año pasado. Ahora, ha compartido nuevos detalles, con motivo del lanzamiento de una línea de camisetas conmemorativas del 35 aniversario de la franquicia con la firma Uniqlo en Japón.

El producto asegura en la revista de la marca de moda que Final Fantasy 16 se encuentra en su fase final de desarrollo, y que ofrecerá un enfoque individual, para un solo jugador, lo que ha permitido trabajar en la profundidad de la historia, como recogen portales especializados en el juego como Final Fantasy XVI Hub.

Producer Naoki Yoshida said in a new interview with Uniqlo that Final Fantasy XVI is in its final stages of development!He also added that they created the game with people in mind who have grown up and at some point separated themselves from Final Fantasy. #FFXVIhttps://t.co/XglZSitWEm ? Final Fantasy XVI Hub (@FFXVI_Hub) April 29, 2022

Producer Naoki Yoshida said in a new interview with Uniqlo that Final Fantasy XVI is in its final stages of development!He also added that they created the game with people in mind who have grown up and at some point separated themselves from Final Fantasy. #FFXVIhttps://t.co/XglZSitWEm

Puedes visitar nuestra sección de videojuegos para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.