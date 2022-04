Videojuegos: Blizzard presentará su primer juego de Warcraft para móviles el próximo 3 de mayo

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

El estudio de desarrollo Blizzard Entertainment ha anunciado que presentará su primer videojuego para teléfonos móviles ambientado en el universo de Warcraft el próximo 3 de mayo, tras el reciente anuncio de la nueva expansión de su multijugador World of Warcraft.

Activision Blizzard, propietaria de Blizzard Entertainment, adelantó a principios del pasado mes de febrero la estrategia de sus estudios para los próximos meses. La presentación tuvo lugar en un encuentro con inversores tras la publicación de sus resultados financieros del último trimestre de 2021.

En ella, la compañía ya anunció que Blizzard Entertainment estaba trabajando en el desarrollo de su primer juego para móviles ambientado en el universo de Warcraft. Ahora, el propio estudio ha confirmado en su cuenta oficial de Twitter que revelará más detalles el próximo 3 de mayo.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the @Warcraft Universe.?? May 3rd?? 10am PT?? https://t.co/BBqRW3K1IEpic.twitter.com/FRMkv4mVni ? Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) April 28, 2022

El universo Warcraft debutó en 1994 de la mano de Blizzard Entertainment junto a otras franquicias, como Diablo y StarCraft. Desde entonces, se ha consolidado como una saga de videojuegos de estrategia en tiempo real (RTS, por sus siglas en ingles) y ha dado pie a otros títulos ambientados en su universo, como World of Warcraft.

Precisamente, World of Warcraft recibirá una expansión que, bajo el nombre 'Dragonflight', permitirá a sus jugadores visitar las Islas Dragón. Su anuncio ha tenido lugar este mismo mes de abril, pero aún se desconoce la fecha de su lanzamiento.

