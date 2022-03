Videojuegos: Así se ve Google Play Games para PC con el inicio de su beta en los tres primeros países

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Google Play Games para PC acaba de iniciar las pruebas de su beta en los tres primeros países, donde ya se puede ver el cliente de este servicio para ordenador, tras su anuncio el pasado mes de enero.

La beta se anunció Google Play Games para PC se anunció a finales de enero para los tres primeros países, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, tras conocerse que Google trabajaba en esta aplicación nativa durante los Game Awards 2021.

La beta se ha activado recientemente en los tres países mencionados, como ha informado el editor técnico de Esper, Mishaal Rahman, lo que ha permitido ver la interfaz de esta nueva aplicación para Windows.

Según las imágenes que ha compartido Rahman en Twitter, cedidas por @BakaChocolate, periodista, este cliente tiene un fondo oscuro y tres pestañas principales: Inicio, Biblioteca y Todos los juegos, donde se pueden encontrar los juegos, y descargarlos para jugar en el navegador.

Hay también un apartado de ajustes de la cuenta, al que se puede acceder desde la imagen de perfil del usuario, ubicada en la esquina superior derecha. Se despliegan también opciones para editar el perfil o comprobar los logros obtenidos.

Al tratarse de una aplicación en pruebas, en un momento dado también se abre una ventana flotante en la que se pide la opinión del usuario.

The beta for Google Play Games for PC is now available! Google announced the beta test in January for three markets (Hong Kong, South Korea, and Taiwan), and I'm told it recently went live.Here's a video showing the PC client, courtesy of @BakaChocolate. pic.twitter.com/KBQo0XF4BT ? Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 13, 2022

Google anunció en enero que en sus planes estaba que esta aplicación se lanzara globalmente este año, tras la prueba en los tres primeros países asiáticos.

