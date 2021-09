Uncharted: Colección Legado de los Ladrones llega a PS5 y PC

En Naughty Dog lo tienen todo listo para lanzar el paquete remasterizado de Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido en 2022.

Una de las franqucias más queridas de Playstation llegará a nueva generación de consolas para aprochar la potencia gráfica de PS5.

Este nuevo paquete remasterizado incluye Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, en el que Nathan Drake va en busca del tesoro perdido del capitán Avery, embarcándose así en una última aventura a lugares lejanos por las junglas de Madagascar hasta la colonia perdida de los piratas, Libertalia. También incluye Uncharted: El Legado Perdido, que recoge las increíbles hazañas de Chloe Frazer a medida que pasa de amienemiga a heroína. Tras recurrir a la ayuda de la famosa mercenaria Nadine Ross, Chloe se embarca rumbo a las Ghats occidentales de la India para localizar el legendario colmillo dorado de Ganesh.

Desde que el juego se anunció en el pasado PlayStation Showcase nos ha dejado un buen sabor de boca su trailer.









Uncharted: Colección Legado de los Ladrones estará disponible a principios de 2022 para PS5. Iron Galaxy está trabajando en el desarrollo de la versión para PC y llegará poco después de la versión para PS5.

Naughty Dog anunció que llegará Uncharted: Colección Legado de ladrones, una compilación remasterizada de los dos últimos juegos de la saga: la cuarta entrega «El final de un ladrón» y su spinoff «El legado perdido», así que tendremos a Nathan Drake para rato.

La versión de PC no tiene una fecha oficial de salida, ya que se encuentra en desarrollo , aunque estiman que salga a la luz poco después del lanzamiento de la versión de PS5.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La remasterización para PC está siendo desarrollada por Iron Galaxy, los mismos que desarrollaron la última versión de Killer Instinc, publicado en Xbox One. Estará disponible en Epic Store y en Steam.

Uncharted: Colección Legado de ladrones

De acuerdo con Rochelle Snyder Sr. Manager Communications, Naughty Dog, los jugadores tendrán la oportunidad de conocer a (y enamorarse de) Nathan, Chloe, Nadine y el resto de los protagonistas en Uncharted: Colección Legado de ladrones.

«Prepárate para (volver a) ir en busca de tu fortuna. O, ya sabes, descubrirla por primera vez. ¡Recomendamos llevar un gancho!».

Nathan Drake, después de tener múltiples aventuras en su vida, decide que ya es hora de emprender la más emocionante y última misión: sentar cabeza y tener una familia.

Aunque por dentro sabe que lo suyo es buscar tesoros, saquear tumbas y la adrenalina que conlleva la exploración. Pero el amor por Elena Fisher es grande, es por eso que por un tiempo consiguió dejar la aventura y tener un trabajo estable.

Pero el destino juega de muchas formas, aparece su hermano perdido Samuel «Sam» Drake, quien supuestamente estaba muerto.

Sam necesita ayuda, tiene una deuda que le podría costar la vida y Nathan siendo un buen hermano decide ayudarlo, ir en una última aventura, buscar el tesoro perdido del capitán Henry Avery, a pesar que eso le puede costar su matrimonio.

Uncharted 4: El final de un ladrón es un juego que recomiendo, ya sea si no lo has jugado o nunca has tenido una consola de PlayStation. Este es el final de Nathan Drake, descubre el por qué.

Para los que tuvieron la oportunidad de jugarlo cuando salió en 2016, es un buen título para jugarlo de nuevo, ya sea en una PC o PS5 con los nuevos arreglos en cuestión de gráficos, gracias a la remasterización.

Este juego sale un poco de lo que estamos habituados a ver en la saga de Uncharted, ya que tenemos como protagonista a Chloe Frazer, una famosa cazadora de tesoros, que está en medio una guerra civil en la India.

Chloe decide ir en busca del Colmillo dorado de Ganesh, para conseguirlo necesitará la ayuda de Nadine Ross, (la antagonista en Uncharted 4). Ambas necesitan ser equipo para conseguir el tesoro y evitar que Asav, el líder militar de un grupo insurgente consiga el Colmillo.

Nuestra protagonista deberá aventurarse no solo por el gran tesoro, sino también a enfrentarse con su pasado, para forjar su propio legado.

Uncharted: El legado perdido, es un título que te puede divertir y enganchar con su historia, aunque se siente un poco diferente a lo que nos tienen acostumbrados, (a pesar que los controles y las dinámicas del juego son iguales).

Lo que sí tengo que comentarte es que la historia tendrá algunos giros interesantes y una que otra sorpresa.

Si no los jugaste en su momento, date una oportunidad de disfrutar estos dos títulos con Uncharted: Colección Legado de ladrones.

Fuente: https://blog.es.playstation.com/2021/09/09/uncharted-coleccion-legado-de-los-ladrones-llega-a-ps5-y-pc/