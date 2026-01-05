PlayStation Plus arranca 2026: confirmados los 3 juegazos que podrás descargar gratis en enero

A partir del próximo martes 6 de enero, los usuarios de PS5 y PS4 podrán añadir a su biblioteca tres juegos gratis muy diferentes que van desde la conducción callejera hasta la magia de Disney y la gestión de recursos.

Velocidad de nueva generación

El plato fuerte de este mes es, indiscutiblemente, Need for Speed Unbound. La saga de conducción de Electronic Arts y Criterion Games llega al servicio para ofrecer su peculiar estética que mezcla el realismo fotográfico con elementos de arte callejero y anime. Es importante destacar que este título llega como exclusivo de PlayStation 5, marcando la pauta de lo que será un 2026 mucho más centrado en la nueva generación.

Need for Speed Unbound lidera el mes con su atrevida mezcla de realismo y estética graffiti, exclusivo para la consola de nueva generación"

Los jugadores podrán jugar y sumergirse en la ciudad de Lakeshore para competir en carreras ilegales, personalizar vehículos al extremo y burlar a la policía en persecuciones de alto voltaje.

El regreso de un clásico de Disney

Para los amantes de las plataformas y la nostalgia, enero trae Disney Epic Mickey: Rebrushed. Este remake del clásico de Wii ha sido adaptado a la alta definición, permitiendo a los jugadores de PS4 y PS5 redescubrir una de las aventuras más oscuras del universo Disney.

Los usuarios podrán pintar y disolver el entorno del Páramo, un mundo habitado por personajes olvidados de Disney. Una oportunidad ideal para quienes no jugaron al original o quieren revivirlo con gráficos y controles actualizados.

La joya indie de supervivencia

Cerrando el trío se encuentra Core Keeper, una auténtica revelación dentro del género sandbox. Disponible en PS4 y PS5, esta aventura de minería y supervivencia permite jugar en solitario o con hasta 8 jugadores en cooperativo online.

Desde el 6 de enero, podrás explorar cavernas infinitas y construir tu base en Core Keeper, el éxito indie que completa la alineación" Vida Extra

La premisa es sencilla pero adictiva: explorar una caverna infinita, recolectar recursos, construir una base, cultivar y derrotar a jefes gigantescos para desvelar los misterios del Núcleo.

Adiós a la era PS4

Este mes de enero de 2026 no es solo el inicio de un nuevo año, sino también un punto de inflexión para Playstation plus. La inclusión de un título puramente de PS5 como cabeza de cartel y la ausencia de juegos "solo para PS4" (siendo los otros dos intergeneracionales) confirma la tendencia de Sony de volcar sus esfuerzos en la current-gen.

Recuerda que tienes hasta el lunes 5 de enero para reclamar los juegos del mes anterior antes de que estos tres nuevos títulos tomen el relevo en la PlayStation Store.