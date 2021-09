La novedad con la que Twitter cambiará para siempre: prepara la cartera

Las redes sociales cambian a un ritmo frenético. Si hoy en día hiciésemos un concurso de popularidad entre las distintas opciones que tenemos destacarían sin duda plataformas como Twitch o TikTok. Las grandes compañías tratan de implementar novedades que les permitan seguir el ritmo de las opciones que poco a poco les van comiendo terreno. Es así como Twitter, Facebook o YouTube, los grandes gigantes del sector no paran de buscar formas para fidelizar a sus usuarios, además de conseguir ganar algo más de dinero. Esta es la propuesta de Twitter.

El eterno dilema que ha tenido Twitter casi desde sus inicios ha sido el cómo monetizar (ganar dinero), con la red social. Al final, la mayoría de servicios que ofrece Twitter son gratuitos y conseguir un rédito económico resulta complicado. Es por eso que parece que desde la red social van a apostar por una característica que recuerda mucho a algo que ya han hecho otras redes sociales.

La nueva iniciativa de Twitter se llama 'Super Follow' y consiste en un seguimiento a determinadas cuentas seleccionadas, previo pago de una tarifa mensual, que ofrecerá un contenido exclusivo. Es decir, pagar una cantidad de dinero al mes, se está empezando a trabajar con precios entre 2.99, 4.99 ó 9.99 dólares al mes, dependiendo de lo que decida cada cuenta, y tener acceso a tuits exclusivos.

introducing Super Follows—a paid monthly subscription that supports your favorite people on Twitter AND gets you access to ::puts sunglasses on:: super Tweets



rolling out in US and Canada on iOS only … ?? for now pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F