¿Cómo mandar notas de audio en Twitter? La novedad que hace un guiño a los orígenes de la red social

Esta tarde de miércoles ha llegado casi por sorpresa una de las nuevas funcionalidades que desde Twitter han implementado para cambiar casi por completo cómo escribimos tuits. Se trata de la inclusión de notas de audio en los mensajes que escribamos desde nuestros perfiles. Tal y como hacemos en otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp, se podrán lanzar mensajes de audio también en Twitter. Te explicamos cómo funciona.

La medida todavía no ha llegado a los teléfonos Android y tampoco a todos los iOS (esto es, de la marca Apple). Pero poco a poco los primeros iPhone van recibiendo la actualización y muchos han sido los usuarios que se han encontrado por sorpresa con las nuevas posibilidades.

"¿Vosotros ya tenéis esto?", preguntaba a sus seguidores el popular narrador de esports Ibai Llanos. A raíz de mensajes como el del caster se ha empezado a popularizar la herramienta y muchos otros usuarios han empezado a compartir sus audios en Twitter.

Si eres de los afortunados que ya puede mandar audios en Twitter que sepas que el procedimiento parea hacerlo es muy sencillo:

La elección de los 140 segundos no es casual y recuerda a los orígenes de la red social, donde tan solo se podían escribir mensajes de 140 caracteres, algo que posteriormente fue ampliado hasta los 280 caracteres actuales.

Desde la cuenta oficial que la red social tiene, han compartido un mensaje con un GIF en el que explican cómo es el funcionamiento exacto:

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD